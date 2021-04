Herzen mit Botschaft

Diese süßen Überraschungen führen – wie bei Zonta-Initiativen üblich - einen guten Zweck im Schilde: Wer für fünf Euro ein verziertes Herz erwirbt, hilft der Beratungsstelle der AWO für von Gewalt betroffene Frauen. Für sie ist der Verkaufserlös bestimmt.

Im Verzieren süßer Köstlichkeiten sind die Frauen des Zonta-Clubs routiniert: Seit einigen Jahren erfreuen sie viele Menschen im Advent mit bunt und liebevoll gestalteten Lebkuchenengeln. Die Rohlinge für die farbenfrohen Himmelsboten hat jeweils die Bäckerei Engel gespendet. Und auch jetzt – für die Herzen – konnte der Club wieder auf die Unterstützung der backenden Engel zählen. Das Unternehmen stellte den Frauen 250 Herz-Rohlinge aus der betriebseigenen Backstube kostenfrei zur Verfügung.

Manche Herzen haben Grußbotschaften, andere sind bunt verziert. Die Zonta-Frauen haben mit großer Schaffensfreude und natürlich mit ganz viel Herz die süßen Überraschungen gezaubert. Foto: Zonta-Club

Unter Einhaltung der Hygienevorschriften und mit negativem Schnelltest machten sich die kreativen Zonta-Frauen dann an mehreren Standorten jeweils in kleiner Runde hochmotiviert an die Arbeit. Einige der Herzen sind beschriftet – mit Botschaften, die auch für den Muttertag oder den Vatertag in Frage kommen. „Beide Feiertage können Geschenk-Anlässe für die Herzen sein“, regen die Gestalterinnen an. „Unsere Herzen eignen sich aber auch ‚einfach so‘ als Mutmacher zum Durchhalten für Freundinnen und Freunde oder auch für Nachbarn.“ Es muss also kein Feiertag sein, an dem man sie verschenkt. Die Corona-Pandemie ist Anlass genug, um Menschen eine Freude zu machen. Diese kleine Geste hat einen positiven Nebeneffekt: Wer anderen eine Freude macht, ist selber glücklich.

Die Zonta-Frauen laden herzlich dazu ein, diese Freude zu verschenken. Die Motiv-Auswahl ist groß. Die Herzen gibt es mit und ohne Beschriftung. Es sind wunderschöne Frühlingsmotive dabei. Einige Herzen kommen wie eine bunte Blumenwiese daher.

Gemeinsam haben die Süß-Geschenke eines: „Sie werden Herzen höherschlagen lassen“, sagt Zonta-Präsidentin Ute Sievers. Und sie helfen einer Einrichtung, die der Zonta-Club 2015 mitinitiiert hat und deren Bestand sich seither Jahr für Jahr als dringend notwendig erweist. Der Zonta-Club trägt mit einem jährlichen Zuschuss zum Fortbestand der Beratungsstelle bei und möchte auch mit dem Erlös des Herz-Verkaufs zur dauerhaften Sicherung beitragen.

Erhältlich sind die Herzen für jeweils fünf Euro in Höxter beim Kosmetikinstitut Marianne Fien, bei Kruse Optik in Höxter sowie bei Kathrin Frischemeyer Floristik in Höxter und Beverungen. Im Falle eines Lockdowns dürfen Optiker und Floristen weiterhin geöffnet bleiben.