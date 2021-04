Kein freies WLAN mehr in der Innenstadt

Eine „erhebliche Attraktivitätssteigerung für Steinheim“, nannte Bürgermeister Carsten Torke 2016 die Einrichtung von insgesamt fünf WLAN-Hotspots rund um den Steinheimer Ring. Am Rathaus, am Modehaus Krüger, der Vereinigten Volksbank sowie an der Kreuzung Rochusstraße/Raiffeisenstraße und am Bahnhof der Stadt wurden die Sender installiert. So konnten sich (und können noch heute) Steinheimer und Besucher über das Netzwerk der BeSte-Stadtwerke in das Netz einwählen und kostenlos surfen.