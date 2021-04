Ein Anrufer hat davon gehört, dass in einem Hinterhof in der Fürstenberger Straße in Holzminden ein Lämmchen über längere Zeit herzzerreißend blöke. Ob die Polizei nicht einmal nachschauen könne, bittet der Anrufer auf der Wache. Polizeioberkommissarin Rhabea Tater findet das Lamm tatsächlich im Hinterhof. An einem Hinterlauf festgebunden und dehydriert und in einem schlechten Zustand.

Vom Tierhalter fehlt jede Spur. Rhabea Tater befreit das Tier von seinen Fesseln, trägt es zum Polizeiauto und gibt dem Tier auf der Wache zu trinken. Das Veterinäramt kümmert sich jetzt um das Tier.