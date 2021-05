Größte Sorgfalt bei den Impfstoffen

In der Herzkammer des Impfzentrums haben bislang rund 60 Apotheker und PTA den teils hochsensiblen Corona-Impfstoff für die Verimpfung auf- und vorbereitet. „Insgesamt haben wir rund 43.000 Impfdosen rekonstituiert und dem medizinischen Team passgenau zur Verfügung gestellt“, erklärt der Nieheimer Apotheker Björn Schmidt, Pharmazeutischer Leiter im Impfzentrum, „und zwar über die unterschiedlichen Impfstoffe hinweg: Ganz gleich ob Astrazeneca oder BioNTech – alle Impfstoffe gehen durch unsere Hände.“

Das pharmazeutische Personal machte die Impfung mit dem neu entwickelten RNA-Impfstoff von BioNTech überhaupt erst möglich, wobei gerade BioNTech den Löwenanteil ausmachte. Gewissermaßen wecken sie das Vakzin aus dessen Winterschlaf: Gekühlt wird der Impfstoff geliefert, bei Raumtemperatur muss er dann unter keimarmen Bedingungen im Hintergrund und ohne Patientenkontakt mit einer Dosis Kochsalzlösung gemischt werden. Die Bereitstellung des Impfstoffs durch pharmazeutisches Personal ist alles andere als trivial. „Mehrfach umgedreht, aber nicht geschüttelt“ lautet frei nach Agent James Bond die Devise. Denn jeder noch so kleine Fehler würde die Wirksamkeit gefährden. Daher gibt es eine exakte Verfahrensanweisung, an die sich die Apotheker und PTA auch im Impfzentrum des Kreises Höxter akribisch halten. Denn: „Wird der Impfstoff in diesem Zustand auch nur einmal kräftig geschüttelt, muss er verworfen werden“, erläutert Schmidt die Brisanz im Umgang mit dem hochsensiblen Impfstoff, der keine Fehler verzeiht und noch dazu weltweit gefragt ist.

„ Wir überlassen hier im Impfzentrum nichts dem Zufall. Wir überlassen hier im Impfzentrum nichts dem Zufall. “ Apotheker Björn Schmidt

Ist der Impfstoff aufbereitet, wird das Injektionsfläschchen auf Verunreinigungen geprüft. Anschließend werden aus jedem Fläschchen sechs oder sieben Spritzen aufgezogen, mit einer Kappe versehen und mit größter Vorsicht dem medizinischen Personal zum Verimpfen übergeben. Auch hier muss man Vorsicht walten lassen: „Schlagen die Spritzen beim Transport in einer Schale aneinander, kann der Impfstoff seine Wirkung verlieren. Daher kommen für den Transport keine einfachen Behälter, sondern speziell angefertigte Schalen aus dem 3D-Drucker zum Einsatz, damit nichts klappert, wackelt oder aneinanderschlagen kann. Hinzu kommt noch eine genaue Dokumentation, da das Vakzin nach Aufbereitung nur zwei Stunden lang verimpft werden darf“, so Schmidt. „Wir überlassen hier im Impfzentrum nichts dem Zufall“, sagt Apotheker Schmidt. Schließlich war man hier schon bereits seit Mitte Dezember „impfbereit“. Die exakten Abläufe und die Aufteilung der Arbeitsschritte im heilberuflichen Team von Apothekern und Ärzten wurden vielfach durchgespielt. „Die Zahl der 60 freiwilligen Apothekerinnen, Apotheker und PTA im Kreis Höxter zeigt die hohe intrinsische Motivation in unserem Beruf. Wir werden auch weiterhin unseren Beitrag leisten, dass wir durch massenhafte Impfungen zu einer Herdenimmunität gelangen und die Corona-Pandemie bewältigen“, sagt Schmidt.

Pandemiebekämpfung in den Impfzentren ist Mammutaufgabe

Die Pandemiebekämpfung in den Impfzentren ist eine Mammutaufgabe, die zeigt: „In der Krise können wir uns in Deutschland auf die Apotheker und Ärzte verlassen“, so Schmidt. „Hier arbeiten pharmazeutisches und medizinisches Personal Hand in Hand, um eine hohe Qualität und damit auch eine größtmögliche Wirksamkeit des Impfstoffs zu gewährleisten“, erklärt Schmidt. „Wir setzen alles daran, dass die Impfungen zum Game-Changer werden. Die sinkenden Zahlen von Höchstbetagten auf den Intensivstation – die Ältesten waren zuerst in den Genuss der Impfung gekommen – sprechen dafür, dass dies gelungen ist.“ Zusätzlich zur Arbeit in den Impfzentren sorgen die Apotheken dafür, dass auch die Arztpraxen mit Impfstoff gegen Covid-19 versorgt werden .„Hier werfen wir unsere Erfahrung in der Impfstofflogistik in die Waagschale“, erklärt Apotheker Schmidt. Und sie stehen auch bereit, falls in den Apotheken vor Ort gegen Corona geimpft werden sollte.

Impfquote im Kreis Höxter steigt auf 40,61 Prozent

Das große Impfen im Impfzentrum in Brakel so wie in den Haus- und Facharztpraxen im Kreisgebiet geht weiter. Die Impfquote im Kreis Höxter steigt auf 40,61 Prozent (Stand: 11. Mai). Mehr als 57.000 Bürgerinnen und Bürger im Kreis wurden bereits einmal geimpft, rund 15.000 bereits das zweite Mal. Hier liegt die Quote bei 10,61 Prozent. Für viele Nachfragen beim Kreis Höxter sorgt unterdessen der Genesenen-Nachweis, der von der Kreisverwaltung verschickt wird. „Mit diesem Nachweis bescheinigen wir den betreffenden Personen, dass bei ihnen ein positiver PCR-Test vorlag. Damit können sie belegen, dass sie an dem Coronavirus erkrankt waren. Andere Nachweise wie ein Antikörpertest sind nicht zulässig, um die Genesung zu belegen“, sagt Dr. Ronald Woltering, Leiter des Gesundheitsamtes Höxter.

„Liegt die Corona-Erkrankung länger als ein halbes Jahr zurück, müssen Bürgerinnen und Bürger mindestens eine Impfung etwa anhand ihres Impfpasses nachweisen, um negativ Getesteten gleichgestellt zu werden. Wer bereits zweifach geimpft ist, kann dies per Impfpass belegen.“

Trotz zuletzt gestiegener Inzidenz sieht der Gesundheitsamtsleiter bei der Entwicklung des Infektionsgeschehens im Kreis Höxter eine positive Tendenz. „Es gibt mehrere Fälle in einer Gemeinschaftsunterkunft in Warburg. Dieses Infektionsgeschehen ist allerdings begrenzt und lokal.“