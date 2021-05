Spaziergänger haben am Mittwoch einen Gefechtskopf einer Panzerfaust bei einem Waldspaziergang entdeckt und die Polizei informiert. Man habe sofort den Kampfmittelräumdienst aus Hannover in Marsch gesetzt und den Waldbereich unterhalb des Gasthauses „Steinkrug“ und der alten Bahnunterführung „Sollingtor“ am Radweg für einige Stunden abgesperrt, berichtete die Polizei Holzminden.

Solche Panzerfäuste sind zu Hunderten an Soldaten. Foto: dpa

Die Munitionsbeseitiger stellten nach Untersuchung der Granate fest, dass zum Glück kein funktionstüchtiger Zünder mehr am Gefechtskopf saß. So konnte das verrostete Teil abtransportiert werden. Die Polizei weist darauf hin, dass man Munitionsfunde in den Wäldern immer sofort melden solle, damit es beim Finder nicht zu Explosionen und gefährlichen Verletzungen kommt.