Ein Flüchtling entdeckt die Imkerei

Fünf Jahre ist das her, und Shamsuddin Gheyasi ist inzwischen fast so etwas wie ein Familienmitglied geworden. „Er ist eine große Hilfe“, sagt Imkerin Ulrike Hensel (56). „Er ist fröhlich, er packt zu, er sieht die Arbeit, und auf ihn ist Verlass.“ Seit drei Generationen betreibt die Familie ihren Bienenhof in Brakel-Bellersen, inzwischen führt Sohn Lukas (31) den Betrieb. Die Imkerei hat 350 Bienenvölker, die vor allem an 50 Standorten im Kreis Höxter Nektar sammeln – in Wäldern, auf Obstwiesen, an Rapsfeldern, aber auch auf Flächen, auf denen Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer tote Bäume zurückgelassen haben. „Da wuchern Himbeeren“, sagt Ulrike Hensel.