Filigranarbeit am Stand der Cristallerie Schönberg aus Rheinbach: Xenia Kuruschina graviert einen Namen in einen Glasbecher. »Aber auch Sprüche oder Verzierungen wie Herzchen haben die Kunden sich ausgesucht«, berichtet sie. Foto: Jürgen Köster

Von Jürgen Köster

Bad Driburg (WB). Pünktlich um 13 Uhr ließen Donner und Blitz die Besucher beim Glasbläserfest zusammenschrecken. Der verkaufsoffene Sonntag nahm so mit einer kurzen Verzögerung Fahrt auf, war aber dennoch erfolgreich. Tausende Gäste flanierten durch die Innenstadt, besuchten den Glas- und Regionalmarkt, stöberten in den Geschäften, bestaunten erlesene Opel-Oldtimer und ließen sich beim Streetfood-Round Up kulinarisch verwöhnen.

Glasbläserfest in Bad Driburg Fotostrecke

Foto: Jürgen Köster

Die mobilen Küchen hatten dieses Mal ihren Stellplatz vor dem Rathaus. »Hier lässt sich alles besser organisieren – unter anderem die Stromversorgung. Aber auch die Standbetreiber und die Gäste finden Gefallen an dem Rundgang, der nun möglich ist«, sagte Katrin Schröder von der Touristik GmbH über den gegenüber dem Vorjahr geänderten Standort der kulinarischen Meile.

»Der Platz hier bietet sich geradezu an. Er ist wie geschaffen für solche Veranstaltungen«, meinte auch Nicole Totz aus Brakel.

Kunst der Glasbearbeitung

Dort sind die Stände des Regional- und Kunstmarktes zu finden. Unter ihnen bietet die Cristallerie Schönberg einen Einblick in die Kunst der Glasbearbeitung. Tobias Schönberg demonstriert die Glasbläserei. Seine Mitarbeiterin Xenia Kuruschina graviert Namen, Sprüche und Symbole in die Gläser.

In der Parallelstraße am Hellweg, auf dem Steinplatz und sogar in der Gräfin-Margarethe-Allee glänzen die Karossen mobiler Raritäten. Die Alt-Opel-Freunde haben ihr Saisonabschlusstreffen in diesem Jahr nach Bad Driburg verlegt.

Opel-Oldtimer aus ganz Deutschland

Die Resonanz ist überwältigend. »Fast 200 Besitzer ganz unterschiedlicher Fahrzeuge sind nach Bad Driburg gekommen – trotz des wechselhaft angekündigten Wetters«, bilanziert der Bad Driburger Gerd Frewert, Vereinsvorsitzender der Opel-Liebhaber. Aus Aurich, Köln und Hamburg, aber auch aus Süddeutschland sowie der näheren Region wie Gütersloh und Holzminden sind die Opelbesitzer angereist.

In der Innenstadt gab es bereits am ersten Festtag ein abwechslungsreiches Angebot mit Flohmarkt am Hellweg und musikalischer Unterhaltung durch die Nachwuchsband der Stadtkapelle, die Gruppe »Lautstark«.

Am zweiten Festtag unterhielten die Streetkings aus Dortmund das Publikum, die zunächst in der City-Passage vor dem Gewitter zu Beginn des Nachmittages Schutz gesucht hatten.

In den Geschäften wurden die Kunden mit kleinen Überraschungen der süßen oder prickelnden Art empfangen. Dass Beerentöne und alle Abstufungen von Grau aktuell im Trend liegen, erfuhren sie beispielsweise bei Ivanka Sakic (Boutique von haaren Mode) und Anne Rygulla-Farwick (Beauty and Care).