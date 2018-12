Barbara Höltring (links) und Tessa Bönnighausen an den Querflöten und ihre Mitspielerinnen und Mitspieler gestalten das Konzert am Sonntag in den Brunnenarkaden. Foto: Stadtkapelle

Bad Driburg (WB). Für viele Bad Driburger ist das Weihnachtskonzert der Stadtkapelle ein fester Termin im Kalender, und auch in diesem Jahr erwartet die Stadtkapelle Bad Driburg alle Liebhaber der Musik am kommenden Sonntag, 23. Dezember, um 15.30 Uhr zum traditionellen Weihnachtskonzert in den Brunnenarkaden des Gräflichen Parks.

Unter der Leitung von Ulrich Winsel werden die Musiker Evergreens wie »Driving Home for Christmas« aber auch besinnlichere Stücke wie »Pastorale« von Arcangelo Corelli zum Besten geben. Und auch Filmmusik wird eine große Rolle spielen, so ist mit Titeln aus »Frozen«, »Polar Express« und »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« für jeden Geschmack etwas dabei.

Ebenso wollen es sich die Jugend Bad Driburgs und die am Instrument neu eingestiegenen Erwachsenen nicht nehmen lassen, mit dem Ensemble »Lautstark« und der Erwachsenenbläserklasse alle Zuhörer in weihnachtliche Stimmung zu versetzen. Alle Musiker, ob jung oder alt, freuen sich, nach langen und harten Proben, die Gäste am Sonntag in den Brunnenarkaden begrüßen zu dürfen.

Wer sich des Kommens bereits jetzt schon sicher sind, erhält Karten zum Vorverkaufspreis von neun Euro (Jugendliche die Hälfte, bis 14 Jahren frei) bei Leder Gocke in Bad Driburg und im Gästecenter im Gräflichen Park.