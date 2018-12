Die Handlung

Romantische Stunden liegen vor Albert Finley (Jannik Bernard), dem gut betuchten Bürgermeister einer Kleinstadt und seiner hübschen Geliebten Sheila (Alina Falke), als sie in seinem Wochenendhaus eintreffen. Doch noch während die beiden versuchen die Idylle zu genießen und Alberts Ehefrau Irene (Anna-Lena Thuns) aus ihren Gedanken zu verbannen, stört bereits der erste unangemeldete Besucher in Person von Corporal Roddie Brandon (Max Heising) die lang ersehnte Ruhe.

Er kündigt Albert den Besuch des Senators William Woodford (Stefan Schöttler) an, der mit ihm über seine anstehende Gouverneurskandidatur sprechen möchte. Was Albert zunächst erfreut, stellt sich etwas später als großes Problem heraus, denn der Senator will ihn hier in seinem Wochenendhaus treffen und auch noch ausgerechnet an diesem Wochenende. Und mit dieser Information beginnen für Albert die Unannehmlichkeiten: Die Geliebte muss weg, die Ehefrau muss her – und das alles möglichst schnell. Zu allem Überfluss stehen plötzlich noch ein junger Mann (Marcel Falke) und ein Landstreicher namens Ken Fisher (Marcel Niewels) vor der Tür, der sich in den Kopf gesetzt hat, bei Albert einzuziehen.

Karten im Vorverkauf

Aufführungstermine sind Freitag, 28. Dezember, 19.30 Uhr; Samstag, 29. Dezember, 19.30 Uhr; Sonntag, 30. Dezember, 17 Uhr; Montag, 1. Januar, 17 Uhr; Freitag, 4. Januar, 19.30 Uhr; Samstag, 5. Januar, 19.30 Uhr. Karten sind in der Gaststätte Hausmann »Zum goldenen Anker«sowie der City-Apotheke Bad Driburg erhältlich.