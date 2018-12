Von Frank Spiegel

Bad Driburg (WB). Lara-Sophie Kluwe ist in Anerkennung ihrer besonderen musikalischen Erfolge von der Stadt Bad Driburg geehrt worden. Bürgermeister Burkhard Deppe hat diese Auszeichnung in der letzten Ratssitzung des Jahres vorgenommen.

Er würdigte den »außergewöhnlichen Werdegang« der Bad Driburgerin. Deppe dankte dabei auch der Familie der Künstlerin. »Sie gibt Unterstützung bei der Ausbildung, bei der Herausbildung ihres Talentes«, so der Bürgermeister. Besonders freue er sich auch darüber, dass Lara-Sophie Kluwe seit ihrem sechsten Lebensjahr Schülerin im Klavierunterricht in der Städtischen Musikschule Bad Driburg bei Matthias Menze gewesen sei. »Das ist auch eine tolle Bestätigung für die Arbeit unserer Musikschule und auch eine Auszeichnung für Herrn Menze und sein Team«, sagte der Bürgermeister.

Zahlreiche Erfolge

Burkhard Deppe erinnerte an Erfolge und Auftritte der Geehrten. Beispielhaft nannte er unter anderem die Klaviersoirée in Schloß Bückeburg, die Klaviermatinée in Schloss Corvey, die Aufnahmeprüfung am Jungstudierendeninstitut der Hochschule für Musik in Detmold, die Teilnahme am Kammermusikmeisterkurs in der Landesmusikakademie, den Gewinn des Kammermusikpreises NRW, den ersten Preis beim Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« im Mai 2016, die Aufnahme in die Jürgen Ponto-Stiftung sowie den Sonderpreis der Stiftung Deutsches Musikleben.

Auch blickte der erste Bürger der Stadt auf den zweiten Preis beim Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« in Paderborn im Juni 2017, CD-Aufnahmen durch das Jungstudierendeninstitut der Hochschule für Musik in Detmold sowie erste Preise beim Karel-Kunc-Wettbewerb und Erhalt eines Förderpreises in Bad Dürkheim, beim Regionalwettbewerb »Jugend musiziert«, beim Landeswettbewerb »Jugend musiziert« und schließlich im Mai dieses Jahres beim Bundeswettbewerb »Jugend musiziert« in gleich zwei Kategorien zurück.

»Das ist ein ganz außerordentlicher Weg für die Musik, eine Leidenschaft und ein Talent«, lobte der Bürgermeister. Dazu gehöre ein großer Einsatz an Zeit, an Disziplin und auch an Selbstorganisation. Dafür werde Lara-Sophie Kluwe von der Stadt Bad Driburg geehrt. Deppe: »Sie sind auch ein Stück weit Image- und Werbeträger für unsere Stadt.«

Zusammen mit seinen Stellvertretern Christa Heinemann und Horst Verhoeven überreichte er die Urkunde. Die Ausgezeichnete durfte sich nach der Ehrung in das Goldene Buch der Stadt Bad Driburg eintragen.