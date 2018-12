Bad Driburg (WB). Beim Volkshochschul-Zweckverband Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim werden von Montag, 7. Januar, an wieder Anmeldungen für das Veranstaltungsjahr 2019 entgegen genommen. Es enthält sowohl VHS-Klassiker als auch eine Vielzahl an Kursus-Neuheiten.

Präsentiert wird das abwechslungsreiche Weiterbildungsangebot wie gewohnt im neuen Programmheft und der neu gestalteten Internetseite, die morgen veröffentlicht wird.

Neue Internetseite kommt

»Das neue VHS-Programm bietet ein breit gefächertes Portfolio an neuen und bewährten Kursusangeboten aus acht Fachbereichen. Es umfasst 566 Kurse, Vorträge und Workshops. Da ist sicherlich für jeden etwas dabei«, verspricht Janine Brigant-Loke, Leiterin des Volkshochschul-Zweckverbands der Städte Bad Driburg, Brakel, Nieheim, Steinheim. »Außerdem wurde die Internetseite neu gestaltet und präsentiert sich im frischen und modernen Design«, ergänzt sie.

Um Bildungsinteressierten bei den Anforderungen der modernen Arbeitswelt durch die Zunahme der Digitalisierung in nahezu allen Arbeits- und auch Lebensbereichen zu unterstützen, bietet die VHS im Fachbereich EDV, IT und Technik verschiedene Kurse zu Themen wie dem allgemeinen Umgang mit dem Computer, die Arbeit mit Office-Paketen oder zur Webseitengestaltung an. Neu im Kursangebot ist unter anderem die »Kleine Hackerschule« mit einem Ausflug ins Darknet und Veranstaltungen zum Umgang mit der Sprachassistentin Alexa.

Unter dem Titel »Feinstaubalarm!« können sich Interessierte durch den Einsatz der Micro-Controller-Technik einen voll einsatzfähigen Feinstaubsensor für zu Hause bauen. Der Fachbereich »Karriere und Beruf« bietet ein umfangreiches Seminarangebot zu Themen wie Finanzbuchhaltung, Schlüsselqualifikationen oder Wiedereinstieg in den Beruf.

Der Fachbereich »Sprachen« können Sprachbegeisterte ihre Kenntnisse durch das spannende Angebot des VHS-Fremdsprachenkinos mit Filmen in englischer und französischer Sprache oder durch die neu konzipierten Business-Englisch-Kurse vertiefen.

Ebenfalls neu ist das Sprachkursusangebot der Reihe »Fit für den Urlaub« für die Sprachen Englisch, Französisch und Griechisch, mit denen sich Interessierte auf die nächste Urlaubsreise vorbereiten können.

Der Fachbereich »Gesellschaft, Umwelt und Politik« ist thematisch der vielseitigste im Programmbereich der VHS und bietet Interessierten wieder ein breit gefächertes Angebot zu vielen Themengebieten, wie dem »Literatur-Treff« oder Kursen zum Obstbaumschnitt oder der »Do it yourself Gartenplanung«.

Schultüten nähen

In den Fachbereichen »Kulturelle Bildung und Kreativität«, »Gesundheit und Ernährung« sowie »Eltern- und Familienbildung« gibt es viele neue Angebote. So können erstmals in einem Nähkursus-Angebot individuelle Schultüten zum Schulstart hergestellt werden, »Brain Gym«, eine Lerngymnastik für Vorschulkinder, wird erstmalig angeboten und der »Orientalische Tanz« in der Verbandsstadt Steinheim, der in diesem Jahr unter neuer Leitung stattfindet.

Den Auftakt ins VHS-Jahr bildet die Semestereröffnungsveranstaltung am Donnerstag, 17. Januar, in der Stadthalle Brakel. Dafür konnte die VHS Vince Ebert gewinnen, der mit »Big Dadaismus« provokant und mit einem Augenzwinkern auf das Zeitalter der Digitalisierung schaut.

Für Bildungsinteressierte, die nun Lust bekommen haben, die Veranstaltungen zu besuchen, stehen auf den Internetseiten der VHS unter www.vhs-driburg.de alle notwendigen Informationen zu den neuen Kursusangeboten in den einzelnen Verbandsstädten, alle Öffnungs- und Beratungszeiten und Kontaktdaten zur Verfügung.

Heft ist jetzt erhältlich

Das neue Programmheft ist an allen bekannten Stellen sowie in der Geschäftsstelle erhältlich.

Vom kommenden Freitag an geht das VHS-Team in die Winterpause. Die Geschäftsstelle im Rathaus Bad Driburg ist während der gesamten Weihnachtsferien geschlossen.