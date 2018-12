Bad Driburg (WB). »Ich kann nicht die Welt verändern, aber für das, was ich in meinem Umfeld tue, wenn ich es für richtig halte, kann ich Verantwortung übernehmen. Vielleicht verändert das ja schon ein wenig«, sagt der Bad Driburger Peter Fabian.

Er hat deswegen bis auf Weiteres eine Patenschaft für die Kerzenbeleuchtung des Mahnmals in der oberen Langen Straße in Bad Driburg übernommen. Er wird darauf achten, dass möglichst immer eine Kerze brennt und diese gegebenenfalls austauschen.

Brennende Kerze

»Warum ich das für wichtig halte, ergibt sich für mich aus den aktuellen Geschehnissen und Verlautbarungen von in der Öffentlichkeit stehender Personen in der letzten Zeit«, erklärt Peter Fabian weiter. »Gerade, wenn man sich vor Augen hält, zu was Menschen in der Lage waren und sie ihren Mitmenschen anzutun, wenn Rassismus, Verleumdung und Egoismus ungehindert freier Lauf gelassen wird, erscheint es umso notwendiger, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen.«

Der Bad Driburger ist sich darüber im Klaren, dass menschenverachtende Ideologien in einigen Ländern dieser Erde verbreitet waren und sind. Es gebe Länder, in denen es wahllos alle treffen könne: Christen, Moslems und alle anderen Religionen gleichermaßen. Fabian: »Es reicht dann einzig und allein andersdenkend zu sein, um verfolgt zu werden.«

Nicht tatenlos zusehen

Wie zu Zeiten der Hexenverbrennungen genügt es oft, einen ungeliebten Menschen zu denunzieren, und der sei sich seines Lebens nicht mehr sicher.

»Ich lebe aber hier und möchte vor Ort nicht tatenlos zusehen, wenn versucht wird, durch Un- oder Halbwahrheiten zum Beispiel über so genannte Soziale Netzwerke wie Facebook, Stimmung zu machen – gegen wen und was auch immer. Dafür soll meine Kerze leuchten, noch ist Zeit«, stellte Peter Fabian klar: »Vielleicht geht dann manchem ein Licht auf.«. Einen kleinen Beitrag möchte er durch die Kerzen-Patenschaft dafür leisten.