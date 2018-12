Weihnachtlich mutet diese Aufnahme des mit einem hellen Stern geschmückten Stalls an. Die Alpaka-Herde am Pfarrhaus gehört in Pömbsen zum Inventar. Foto: Dominique Zapfe-Nolte

Von Sabine Robrecht

An diese Gepflogenheiten, die er von früher aus seiner Heimat im Sauerland kennt, knüpft Krankenhauspfarrer Edgar Zoor (51) zu Weihnachten an: Er hält Alpakas auf den Wiesen rund um das Pfarrhaus, in dem er lebt, und lässt die fünf knuffigen Mini-Kamele mit einer Zusatzration Winter-Futter an der Freude des Christfestes teilhaben. Als delikates Weihnachtsgeschenk gibt es in den Tagen um den Heiligen Abend herum zum gängigen Futter noch Tannennadeln als kleine Leckerei: »Die Alpakas lieben den harzigen Geschmack der würzigen grünen Stifte. Für sie ist das dann wohl so etwas wie für uns die leckeren Plätzchen«, erläutert Zoor.

Warum die Menschen ihre Tiere seit jeher an Heiligabend ein wenig verwöhnen, erklärt sich der Seelsorger aus dem Geist einer zentralen Botschaft heraus: »Die Menschwerdung Gottes ruft uns dazu auf, zur ganzen Schöpfung ›Ja‹ zu sagen.« Dazu gehören auch die Tiere. Ochs und Esel haben an der Krippe im Stall von Bethlehem ihren Platz. Und: »Es waren gleichzeitig mit ihren Hirten zusammen die Schafe, die vom Himmel hoch verkündet bekamen, dass Gottes Sohn geboren worden war.« So gerät die Krippe – das Weihnachtssymbol schlechthin – zu einem Hymnus auf die ganze Schöpfung.

Der Legende nach können die Tiere in der Heiligen Nacht sogar sprechen. »Gottes gesamte Schöpfung ist durch die Menschwerdung in Kommunikation getreten«, deutet Edgar Zoor diesen Mythos.

Hauptsache kein Puma

Eine Kommunikation zwischen Mensch und Tier entfaltet sich oft auf dem Pfarrhof in Pömbsen. Die fünf Alpakas, die Pfarrer Zoor und Mechthild Multhaup auf dem weitläufigen Gelände im Schatten der Kirche halten, erobern die Herzen der Besucher im Nu. Sie sind nämlich neugierig und kontaktfreudig. Zuerst sondieren sie aber, ob der Gast ein Puma ist. Denn diese Raubkatze ist der einzige natürliche Feind der flauschigen Edelhaartiere.

Alpakas verwandeln Gras in Wolle Die Produktpalette der Herde des Alpaka-Pfarrhofs Pömbsen umfasst nicht nur Strickwaren. Handweberin Ingrid Kolleth aus Schönenberg fertigt aus dem Edelhaar unter anderem Schals. Bruder Alexander Aust OSB hat in der Handweberei der Abtei Königsmünster aus den Haaren der Alpaka-Stute Mara eine schwarze Stola für den liturgischen Dienst kreiert. Alpaka-Vlies für Decken und Kissen runden die Erzeugnisse aus der hochwertigen Bio-Wolle ab. Die Faser ist von innen hohl und daher atmungsaktiv. Deshalb schwitzt man im Alpaka-Pullover oder unter einer Decke aus dem Haar der Klein-Kamele nicht. Aus dem Keratin in der Wolle lässt sich sogar Seife gewinnen. Von der Herde des Pfarrhofs gibt es sie in den biblischen Duftnoten »Milch und Honig« und (weihnachtlich anmutend) »Gold, Weihrauch, Myrrhe«. Das jüngste Erzeugnis – Rasierseife – ist nach Pfarrer Zoor benannt. Einen Hofladen haben er und Mechthild Multhaup für die Produkte nicht. »Wir geben sie an Freunde und Bekannte ab.« Die Nachfrage ist groß. Die Alpakas, die Gras in Wolle verwandeln, sind Trend-Tier des Jahres 2018. Sie kommen aus den südamerikanischen Anden, gehören zur Gattung der Kamele und werden bis zu 20 Jahre alt. Ob Alpakas spucken, wird Pfarrer Zoor oft gefragt. Sie spucken in der Tat, wenn sie zornig sind. Was sie ausspucken, ist ein spritziger Cocktail aus vorverdauter Nahrung und Magensaft. Entsprechend streng ist der Geruch.

Wer nicht nach Puma riecht, hat gute Karten. Die Herdentiere nähern sich dem Gast und schnüffeln an Händen, Jacken und Taschen. »Santiago gibt mir zur Begrüßung sogar ein Küsschen«, erzählt Mechthild Multhaup (61) freudestrahlend von einem ihrer Schützlinge, dem weißen Wallach, der neue (Menschen-)Gesichter gerne als erster aus der Herde in Augenschein nimmt.

Am Halfter lassen Santiago und seine vier Herdengenossen, die Stuten Urte (karamellbraun), Mara, Mona und der Wallach Othello (alle schwarz), sich sogar spazieren führen. Die Möglichkeit dazu hat der am St.-Josefs-Krankenhaus in Bad Driburg tätige Seelsorger Edgar Zoor schon vielen Menschen eröffnet. Patienten der Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie tut der Umgang mit den Tieren gut. Auch Trauernden schenken die Neuweltkameliden Kraft. Wenn die Alpakas vom Pfarrhof sie in die Weite der Natur begleiten, kehren Lebensfreude und Zuversicht in ihr Herz zurück.

»Unsere Tiere sind Türöffner für die Seele«, sagen Mechthild Multhaup und Pfarrer Zoor. Mit ihrer munteren Herde gehen sie zuweilen sogar über das Höhendorf hinaus auf Tour: Beim Karnevalsumzug in Bad Driburg liefen die Grasfresser 2015 für Pömbsens Dorfjubiläum Reklame. Weitere Auswärtstermine kamen hinzu.

Haltergemeinschaft

Die Menschen in Pömbsen möchten die flauschigen Pfarrhof-Bewohner nicht mehr missen. Sie gehören im Dorf zum Inventar. Pfarrer Zoor hat das Quintett vom Wohnzimmerfenster aus im Blick. Er schaut direkt auf die Wiese, wo die fünf grasen und entspannt in den Tag hinein leben.

Ohne sie war ihm das weitläufige Gelände zu trist. »Ich habe im Krankenhaus jeden Tag mit Tod und Begrenzungen zu tun.« Deshalb wünschte er sich ums Pfarrhaus herum Leben. »Ich hatte zuerst an Pfauen gedacht«, erzählt der gebürtige Sauerländer. Mit Rücksicht auf die Nachbarschaft entschied er sich dann aber für leisere Gefährten, die Alpakas, und gründete 2012 unter anderem mit Lothar Henneke (er starb im August 2017) und Mechthild Multhaup (61) eine Haltergemeinschaft. Lothar Henneke baute zusammen mit weiteren engagierten Pömbsern den Stall.

Nachwuchs

Die Stuten Momo und Uchu vom Hof »Anden-Alpakas« aus Salzkotten zogen als erste ein. Sie trafen tragend in Pömbsen ein und schenkten Mitte 2012 den Fohlen Moreno und Mona das Leben. Pfarrer Zoor weiß es noch wie heute, dass er vor Morenos Geburt zur Messe musste und das Fohlen bei seiner Rückkehr auf der Wiese die ersten Gehversuche unternahm. »Das war aufregend.« Mona und Moreno sind nach einem Jahr ins Sauerland zu Freunden umgezogen.

Wenn er jetzt auf die Wiese schaut, freut sich der Geistliche auf den Sommer: Urte und Mara erwarten Nachwuchs. Immer dabei hat er seine Freunde auch unterwegs: Nicht direkt, sondern in Form seiner Kleidung. Das Edelhaar lässt sich unter anderem zu Pullovern verarbeiten. Einer, den der Pfarrer gern trägt, enthält Wolle aus der ganzen Herde.

Alpaka-Gold düngt Blumen

»Wir scheren die Tiere einmal im Jahr«, erzählt Edgar Zoor. Hermann Wiechers, Mechthild Multhaup, Rainer Rosche und Oliver Nagel – selbst Alpakahalter in Nieheim – fassen mit an. Denn: »Für jedes Tier brauchen wir etwa eineinhalb Stunden.« Bis zu drei Kilogramm Edelhaar kommen jeweils zusammen. »Die beste Qualität lassen wir in einer Wollmühle zu Strickgarn verspinnen.«. Der Fachbetrieb liefert aber auch Karden-Bänder zum Selberspinnen. Das übernimmt Pfarrer Zoor. Im Wohnzimmer setzt er sich gern ans Spinnrad. Dann erfreut er sich an dem Gedanken, dass aus dem Gras der Pfarrhof-Wiese diese hochwertige Wolle wird. Und dass das »Alpaka-Gold«, so nennt er den Mist, die Blumen in seinem Garten düngt.

Auf vielfache Weise schenken die genügsamen Gras- und Heufresser also Freude. Da haben sie sich die Tannenzweige mit den leckeren Nadeln als Weihnachts-Snack verdient.