Mit dem Geld des Basar-Erlöses aus Dringenberg kann in dem unterstützten Kindergarten in Südafrika für ein Jahr das Mittagessen der Kinder bezahlt werden. Foto: Yebo-Zululand-Initiativen

Bad Driburg (WB). Beim Adventsbasar zu Gunsten der »Yebo-Zululand-Initiativen« in Dringenberg sind 4000 Euro erlöst worden. Der Basar, der federführend von Grundschule und Ortscaritas organisiert wird, ist mittlerweile zur einer Tradition in Dringenberg geworden. »Mit dem Erlös kann für ein Jahr ein Mittagessen für Kindergartenkinder im südafrikanischen Dumayo finanziert werden«, berichtet Edeltraud Parensen.

Sie ist die Vorsitzende der Yebo-Initiativen und konnte die Spende jetzt von Kindern der Dringenberger Grundschule entgegen nehmen. Die gute Nachricht überbrachte sie noch im Klassenraum per Whatsapp-Anruf gleich an die Kindergartenleiterin in Südafrika – gekrönt von einem deutschen Weihnachtslied, das die Dringenberger Kinder für die Südafrikaner sangen. »Eine einmalige Erfahrung für die Kinder, direkt mitzuerleben, wie fern und doch so nah Dumayo und Dringenberg sind«, berichtet Edeltraud Parensen.

Seit 1999 werden mit den Basar Projekte der »Yebo-Zululand-Initiativen« in Südafrika gefördert. Bereits Wochen vor dem Termin sammelten die Eltern und Kinder viele kreative Ideen und so entstand beim gemeinsamen Basteltag ein vielfältiges Angebot. Ob Lichterketten, Adventskränze, Tees aus selbst gesammelten Früchten, die alljährliche King-Shaka-Suppe oder das Kuchenbuffet der Caritas – am Ende war fast alles restlos ausverkauft, denn hunderte Besucher hatten den Weg ins Pfarrheim gefunden.