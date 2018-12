Meinolf Hagen vom Kirchenvorstand vor dem Steuerschrank der automatischen Be- und Entlüftungsanlage. Sie ist von September bis Dezember eingebaut worden. Die Gottesdienste feierte die Gemeinde während der Arbeiten in der Kapelle des Gymnasiums St. Kaspar. Foto: Kubicki

Bad Driburg (WB/thö). Die katholische Pfarrkirche St. Saturnina in Neuenheerse hat eine neue Be- und Entlüftungsanlage bekommen. Sie soll helfen, die Luftfeuchtigkeit im Eggedom zu senken und so wertvolles Inventar Altäre, Orgel und Holzplastiken zu schützen.

»Die hohe Luftfeuchtigkeit in der ehemaligen Stiftskirche bereitet den Verantwortlichen seit Jahrhunderten große Sorgen«, berichtet Meinolf Hagen, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands. Am Gebäude und an der Innenausstattung könnten irreparable Schäden entstehen. »Eine Luftfeuchtigkeit von über 70 Prozent ist fast an der Tagesordnung in unserer Kirche«, berichtet Hagen. Daher wurden im Laufe der langen Geschichte des Gotteshauses bereits unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um ein trockeneres Raumklima zu erreichen.

Hohe Luftfeuchtigkeit

So sei beispielsweise in früheren Jahrhunderten der Fußboden der Kirche um einen Meter aufgefüllt worden. Das ursprüngliche Fußbodenniveau sei heute noch in der

Taufkapelle sichtbar. Auch wurde im Jahr 1956 vom Land NRW, das seit der Säkularisation im Jahre 1810 für den Erhalt des Kirchengebäudes zuständig ist, allein wegen der Feuchtigkeit eine Heizungsanlage in die Kirche gebaut. Ziel dieser Maßnahme war nicht, den Gottesdienstbesuchern einen warmen Kirchenraum zu verschaffen, wie Hagen berichtet. Er hat in der Pfarrchronik von 1956 geblättert, wo es heißt: »Wenn das unersetzliche Inventar der Stiftskirche, insbesondere Orgel, Kanzel, Beichtstühle, Gestühl und Holzplastiken vor weiterem sicheren Verfall gerettet werden sollten, musste eine neue Heizungsanlage beschafft werden, die in ihrer Kapazität der Größe des Gotteshauses entsprach.«

Heizung ohne Abluft

Die neue Heizung band die feuchte Luft. Allerdings konnte die feuchtwarme Luft nicht kontrolliert nach außen abgeführt werden. Die Folge war Schimmelbildung an der Innenausstattung. Zudem gab es Probleme mit dem Alabaster in den Altären. »Außerdem fühlt sich der Holzwurm bei solchen klimatischen Verhältnissen in der Kirche sehr wohl«, beschreibt Meinolf Hagen die Probleme.

Verschiedene Untersuchungen und Gutachten in den vergangenen Jahren zeigten, dass die Feuchtigkeit nicht durch die Außenwände, sondern als aufsteigende Feuchtigkeit durch die Sohle in den Kircheninnenraum gelangte. Auch Drainagen, die schon vor vielen Jahrzehnten um die Kirche verlegt wurden, konnten das Problem nicht lösen. »Nach Aussagen von Fachleuten kann der hohen Luftfeuchtigkeit nur durch ganz gezieltes Lüften entgegenwirkt werden«, berichtet Hagen.

Neue Technik

Das wollten die Neuenheerser möglich machen. Mit Hilfe von Außen- und Innenfühlern und von Computern kann die Kirche jetzt gezielt belüftet und geheizt werden. Nach langen Verhandlungen mit der Bezirksregierung, dem erzbischöflichen Generalvikariat und dem Denkmalamt, ist in den letzten drei Monaten die computergesteuerte Be- und Entlüftungsanlage, die mit der Heizung gekoppelt ist, in der ehemaligen Stiftskirche eingebaut worden.

Neuer Turm an der Kirche

Ist nun die Außenluft trockener als die Innenluft, wird durch einen drei Meter hohen Lüftungsturm auf der Südseite der Kirche trockene Außenluft angesaugt und durch einen großen Lüftungskanal vom Heizungskeller durch einen eigens dafür gegrabenen und etwa zweit Meter tiefen Lüftungsschacht vor dem Eingang zur Schatzkammer in das Kircheninnere gedrückt.

Fenster öffnen automatisch

Damit die feuchtere Innenluft dann gleichzeitig aus dem Kircheninnenraum nach außen geblasen werden kann, müssen 13 Fensterflügel im gesamten Kircheninnenraum zeitgleich geöffnet werden. »Dazu mussten diese Fensterflügel mit elektrischen Stellmotoren versehen werden, was wiederum mit sehr aufwendigen Installationsarbeiten verbunden war«, berichtet Meinolf Hagen. Außerdem diene die Öffnung im Schlussstein im Gewölbe vor dem Hochaltar als wichtiger Entlüftungskanal. Über ihm wurde auf dem Gewölbe eigens eine Lüftungsjalousie gebaut. In den kalten Monaten wird die eingeblasene Frischluft vorher erwärmt, damit der Kirchenraum nicht zu sehr auskühlt. Zu den Gottesdienstzeiten wird der Kirchenraum auf 15 Grad Celsius geheizt.