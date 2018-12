Bad Driburg-Neuenheerse (WB). Der Einladung zum traditionellen Weihnachtskonzert des Gymnasiums St. Kaspar in Neuenheerse sind erneut zahlreiche Menschen gefolgt. Fast 80 Minuten ließen sie sich durch die verschiedenen musikalischen Darbietungen auf Weihnachten einstimmen.

Ganz aufgeregt und voller Lampenfieber sehnten die Sechstklässler der Bläserklasse das Weihnachtskonzert herbei. Vor so großem Publikum hatten sie bislang nicht gespielt. Doch sie wussten die Zuhörer auf den Kirchenbänken ebenso zu begeistern wie alle anderen Musiker.

»Jingle Bell Rock«

So spielten die Bläserklasse und auch die aus Schülern der anderen Jahrgangsstufen zusammengesetzte Bläser-AG zahlreiche Weihnachtsklassiker wie »Leise rieselt der Schnee«, »Frosty the Snowman« oder »Jingle Bell Rock«. Eingeübt hatten sie diese mit ihren Lehrerinnen Christin Johlen und Hildegard Grahl.

Der aus Oberstufenschülern, Ehemaligen, Eltern, Lehrern, Mitgliedern der Chorgemeinschaft Neuenheerse und des Chores TonArt St. Kaspar gebildete Projektchor hat bereits in den vergangenen Wochen mit seiner Dirigentin, der Musiklehrerin Doris Salmen, zielstrebig geprobt und beteiligte sich mit gekonnt dargebotenen Weihnachtsweisen wie »Betlehem, du kleine Stadt« oder dem ursprünglich polnischen Weihnachtslied »Als die Welt verloren«.

Ihre Sorgen um Klimawandel und ihre Zukunft ließen die Schülerinnen und Schüler der Musikkurse der Jahrgangsstufe 11/Q1 in ihre Interpretation des Michael-Jackson-Hits »Earth Song« einfließen und stimmten die Zuhörer nachdenklich. Begleitet wurden sie dabei von ihren Mitschülern Friedrich Brauer am Klavier und David Becker an der Gitarre. David engagierte sich zudem durch seine Solo-Darbietung einer »Kleinen Weihnachtssymphonie«. Musiklehrerin Ulla Hormes begeisterte das Publikum mit dem Spiritual »Swing low, sweet chariot«.

Ausklang in der Schule

Großen Dank sprach Schulleiter Matthias Nadenau allen mitwirkenden Künstlern aus, insbesondere den Musiklehrerinnen des Gymnasiums, die wie in jedem Jahr das Konzert mit ihrem Engagement ermöglichten. Zum Lied »Transeamus« lud er traditionell die Zuhörer ein, vorne mitzusingen. Nach einem langen und intensiven Applaus bot die Schülervertretung (SV) im Foyer der angrenzenden Schule Glühwein und Gebäck an.