Von Marius Thöne

Das Unternehmen war durch hohe Verluste in den ersten Jahren nach seiner Gründung in finanzielle Schieflage geraten. Etwa drei Millionen Euro hatten sich angehäuft, als die finanziellen Probleme im Herbst vergangenen Jahres öffentlich wurden.

Netzbetrieb defizitär

Als wesentliche Ursache wurde der defizitäre Netzbetrieb ausgemacht. Mitte dieses Jahres wurde dann entschieden, die Netze, die von den Mutterstadtwerken in Beverungen, Borgentreich, Steinheim und Warburg (Bad Driburg hat kein eigenes Stromnetz) gepachtet waren, abzugeben und künftig nur noch auf den Vertrieb zu setzen, der immer Gewinne lieferte. Beverungen und Steinheim entschieden sich für einen Verkauf des Stromnetzes an die Westfalen-Weser-Netz (WWN) mit Sitz in Paderborn. Borgentreich verpachtet sein Stromnetz zum Jahresbeginn an die Energienetz Mitte (ENM) in Kassel und die Stadtwerke Warburg wollen ihr Netz wieder selbst betreiben.

40 Mitarbeiter

Das bedeutet, dass die Beste-Stadtwerke künftig mit 40 statt 99 Mitarbeitern auskommen. Beim bereits im Sommer angekündigten Personalabbau habe man sich zum Ziel gesetzt »möglichst niemanden in die Arbeitslosigkeit zu entlassen«, sagte Grimm. Ein Großteil der betroffenen Mitarbeiter wechsle zu den neuen Netzbetreibern. Es werde auch versucht, einige Mitarbeiter an andere Energieversorger zu vermitteln. Andere Beschäftigte würden von den Stadtverwaltungen der beteiligten Städte oder von deren Stadtwerken übernommen. »Es bleiben dann aber immer noch einige wenige übrig, denen wir kündigen mussten«, sagte Grimm am Freitag dem WESTFALEN-BLATT.

Udo Schelling geht

Mit der Abgabe des Netzbetriebes wird der bisher für technische Fragen zuständige Geschäftsführer Udo Schelling aus dem Unternehmen ausscheiden, bleibt aber Chef der Stadtwerke Steinheim. Der seit Herbst tätige Beste-Geschäftsführer Stefan Wagner-Schlee wird die Beste-Stadtwerke dann allein führen. In den ersten Jahren war jeder Geschäftsführer des Mutterstadtwerkes auch Chef bei den Beste-Stadtwerken. Die Vierer-Konstellation, die zudem noch an unterschiedlichen Orten arbeitete, war seinerzeit ebenfalls als Teil des Problems ausgemacht worden.

2019 Gewinne erwartet

Grimm und der neue Geschäftsführer sind guter Dinge, dass die Beste-Stadtwerke künftig erfolgreich sein werden. 2017 wurde bereits ein Gewinn von rund 500.000 Euro erwirtschaftet, für 2019 gibt es nach Grimms Angaben einen Wirtschaftsplan, der unterm Strich ein »deutliches Plus im siebenstelligen Bereich« vorsieht. Der Jahresabschluss für 2018 liegt allerdings noch nicht vor.