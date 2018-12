Von Jürgen Köster

Burgtheater sorgt für Jahreswechsel mit Spaß Fotostrecke

Foto: Jürgen Köster

Auch die Komödie von Horst Willems bietet alle Zutaten, die es zu einem heiteren Abend braucht: Versteckspiele in wechselnden Rollen, Missverständnisse in jedweder Hinsicht, fesselnde Dialoge, optische und akustische Überraschungen und ungeahnte Wendungen. Wenn dann noch Akteure auf der Bühne stehen, die mit ihren Rollen verschmelzen, ist beste Unterhaltung garantiert.

Nie langweilig

In den zweieinhalb Stunden der Aufführung, die nie langweilig werden, bietet das Ensemble aber noch viel mehr: Lebensweisheiten, politische und andere Überzeugungen, Karriere-Tipps und soziale Statements. Ein wenig Alkohol und Gulasch-Sorbet sind auch im Spiel, ein Gewehr kommt mehrfach zum Einsatz – und es fließt sogar Blut. Kein Wunder, dass am Ende selbst ein gestandener Senator hoffend fragt: »War das am Ende nur ein Traum?«

Dabei beginnt die Geschichte relativ harmlos. Albert Finley (Jannik Bernard), Bürgermeister einer amerikanischen Kleinstadt, möchte in der Weihnachtszeit einige ungestörte Tage in seinem Landhaus zusammen mit seiner Geliebten Sheila (Alina Falke) verbringen. Doch die vermeintliche Idylle wird sehr schnell gestört: Nicht nur, dass ausgerechnet jetzt von einem Mitarbeiter des Wasserwerkes (Marcel Falke) der Zähler abgelesen werden soll, auch ein Polizei-Korporal (Max Heising) taucht zum ganz falschen Zeitpunkt auf.

Laune auf dem Tiefpunkt

Der Landstreicher Ken Fisher (Marcel Niewels) lässt die Laune des Bürgermeisters endgültig auf den Tiefpunkt sinken. Aber das Chaos wird perfekt, als dessen Ehefrau Irene Finley (Anna-Lena Thuns) plötzlich vor der Tür steht. Dabei ahnt er noch nicht, dass seine Lage wenig später mit dem Eintreffen von Senator Billy Woodford (Stefan Schöttler) noch hoffnungsloser wird.

Fisher diskutiert mit Finley unter anderem über Preise für Wohnraum. Woodford möchte eigentlich mit ihm über seine Kandidatur zum Gouverneur diskutieren. Natürlich hat auch die Ehefrau einige Fragen, die sich nicht zuletzt aus der Anwesenheit Sheilas ergeben.

Treffliche Mimik

Mit Jannik Bernard ist die Rolle des Bürgermeisters perfekt besetzt. Er glänzt mit seiner großen Wandlungsfähigkeit und unterstreicht seine Gefühlswelt mit trefflicher Mimik. Marcel Niewels tut es ihm gleich und ist vor allem in den letzten der sechs Bilder überaus vielfältig gefordert.

Stefan Schöttler verkörpert den amerikanischer Politiker grandios; herausragend seine Schimpftirade gegen und das Duett mit Niewels (»God bless America«). Alina Falke zieht als Sheila in vielfacher Hinsicht alle Register ihres weiblichen Könnens und lässt den Bürgermeister nicht zuletzt dadurch verzweifeln. Dass dieser bei seiner Ehefrau kaum etwas zu sagen hat, daran lässt Anne-Lena Thuns keine Zweifel aufkommen.

Schneefall vor dem Fenster

Nicht nur nach seinem kleinen Missgeschick im Park sorgt Max Heising als Polizei-Korporal allein mit seinem Mienenspiel für manche Lacher. Das liebevoll gestaltete Bühnenbild bietet vom Kaminfeuer bis hin zum Schneefall vor den Fenstern den perfekten Rahmen für einen perfekten Abend. Wer sich diesen nicht entgehen lassen möchte, hat dazu noch am 1. Januar um 17 Uhr sowie am 4. und 5. Januar um 19.30 Uhr Gelegenheit.