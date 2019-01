Brakel (WB). Die Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter (WIH) setzt ihren Focus bei der Fachkräftesicherung auch auf die Generation 50 Plus. Ältere und erfahrene Mitarbeiter sollen an die Unternehmen gebunden werden. Dazu wird es jetzt einen Leitfaden gaben.

Nachdem die WIH vor fast zwei Jahren das EFRE-NRW-Förderprojekt für Mitarbeiter 50 Plus »Arbeit alternsgerecht gestalten« initiiert hat, wird sie nun die Ergebnisse anhand dieses aktuellen Leitfadens für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) anlässlich eines Unternehmerfrühstücks in Brakel vorstellen.

Dringend benötigter Nachwuchs

»Im Kreis Höxter zeigt sich der demografische Wandel ausgeprägter als in anderen westfälischen Regionen. Die Abwanderung gerade junger Menschen prägt den am südöstlichen Rand Ostwestfalen-Lippes gelegenen Landkreis besonders stark«, heißt es in einer Erklärung der Initiative. Entsprechend sei es für lokale Unternehmen hier noch schwerer, den dringend benötigten Nachwuchs zu finden. Beim Bemühen die Fachkräfte in der Region und in den heimischen Unternehmen zu halten, werde es daher immer wichtiger, sich auf diejenigen zu konzentrieren, die bereits da sind: ältere, erfahrene Mitarbeiter.

Dieser Zielgruppe widmet sich seit knapp zwei Jahren die WIH mit dem Projekt »Arbeit alternsgerecht gestalten – Stärkung der Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiter in KMUs der Region Höxter«. In zahlreichen Veranstaltungen, Workshops und Seminaren, an denen viele Mitarbeiter aus WIH-Mitgliedsfirmen teilnahmen und aktiv bis heute mitgearbeitet haben, wurden die Probleme der Unternehmen als auch die Bedarfe der Mitarbeiter analysiert.

Praxisnahe Ansätze

Die WIH hat aus diesen Ergebnissen in Zusammenarbeit mit verschiedenen kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) praxisnahe Ansätze entwickelt, bereits erprobt und daraus einen höchst aktuellen Leitfaden entwickelt. Diesen »Leitfaden für KMU – Erfolgsfaktor Generation 50 Plus« stellt die WIH nun interessierten Unternehmern und Mitarbeitern anlässlich eines Unternehmerfrühstücks in Brakel vor. Dabei soll der Leitfaden dazu ermuntern, sich mit dem drängenden Thema zu beschäftigen sowie Tipps und Hinweise geben.

Während der Veranstaltung werden Fachleute, Vertreter der beteiligten Unternehmen als auch am Projekt beteiligte Mitarbeiter über die Ergebnisse des nun auslaufenden Förderprojekts berichten. Ziel ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu allen Fragen des alternsgerechten Arbeitens auszutauschen.

Anmeldungen

Die Veranstaltung ist am Dienstag, 15. Januar, von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr in den Räumen des Berufskollegs Kreis Höxter in der Klöckerstraße 10 in Brakel. Interessenten sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Sie können sich unter info@wih-hx.de (Ansprechpartnerin F. Schumacher) anmelden. Mehr Informationen finden sie hier .