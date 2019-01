Von Ellen Waldeyer

Bad Driburg (WB). Eine Karnevalssession ohne Gardetänzerinnen – das ist unvorstellbar. In Bad Driburg steht der Nachwuchs in den Startlöchern.

Die Kinderprinzenehrengarde probt eifrig für die anstehenden Auftritte. Wer denkt, dass Funkenmariechen nur an karnevalistischen Orten zu finden sind, liegt falsch. Die Kinderprinzenehrengarde zeigt ihr Können sowohl bei Karnevalsveranstaltungen in Pömbsen und Alhausen, aber auch in Altenheimen, Kindergärten und Grundschulen der Umgebung.

Dafür muss natürlich viel geprobt werden. Im ganzen Jahr wird nur zwischen Karneval und Ostern eine Pause eingelegt, ansonsten wird jede Woche eine Stunde lang getanzt.

Beide in demselben Alter

Das Duo mit Lea Dück und Pia-Marie Ribeiro, die beide elf Jahre alt sind, erhält zusätzlich noch weitere dreißig Minuten Training. »Die beiden harmonieren sehr gut zusammen, sind im selben Alter und besitzen große Freude am Karneval«, erklärt Trainerin Stephanie Rohde, die selbst zehn Jahre Tanzerfahrung hat.

In Bad Driburg gibt es keine Bambini-Gruppe der Garde, so dass die 21 Mädchen im Alter von acht bis dreizehn Jahren die Jüngsten sind. Im Normalfall beginnen die Mädchen aus Driburg den Gardetanz mit acht Jahren.

In diesem Jahr sind fünf Tänzerinnen zu der Garde hinzugekommen. Der Unterschied zwischen der Kinderprinzenehrengarde und der Prinzengarde sei lediglich, dass man von den Älteren noch mehr erwarte und den jüngeren Mädchen auch schon mal den ein oder anderen Fehler schneller verzeihe, erklärt die Trainerin. Ab vierzehn oder auch fünfzehn Jahren steigen die Tänzerinnen dann automatisch in die ältere Garde auf.

Akrobatische Sprünge

Die akrobatischen und mit vielen Sprüngen versehenen Choreografien erarbeiten die drei Trainerinnen Jeanine Middeke, Stephanie Rohde und Petra Koch gemeinsam. Nur die Aufgaben während des Trainings teilen sie sich hin und wieder auf. Die drei Frauen kennen sich selbst gut im sportlichen Bereich aus.

Die Musik zu den Tänzen wird unter anderem vom Bund deutscher Karneval (BDK) zur Verfügung gestellt. Es wird zu klassischer Karnevalsmusik oder auch einem »Kölsch-Medley« ohne Text getanzt. Der Takt muss hierbei genau stimmen, damit es fließende Übergange gibt, aber auch mitreißend auf die Zuschauer wirkt.

Langsam wird es ernst

Nun freuen sich die Trainerinnen, dass das Training zum Ende hin entspannter wird. »Je näher der Karneval rückt, desto motivierter sind die Mädchen«betont Petra Koch, die die Mädchen bereits seit vier Jahren trainiert. »Mit einem Teil des Kostüms klappen die Proben auch direkt besser, weil alle bemerken, dass es langsam ernst wird.« Nervosität spiele natürlich auch immer noch eine Rolle bei den Kindern.

In dieser Karnevalssession stehen für das Duo-Doppelmariechen elf und für die Kindergarde insgesamt fünfzehn Auftritte an. Auf den ersten Auftritt am Samstag, 12. Januar, um 18 Uhr im Schützenhaus Bad Driburg anlässlich des Krönungsballs freuen sich alle Beteiligten, weil sie ihre einstudierten Tänze dann endlich zeigen können.