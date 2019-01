Bad Driburg (WB). Zu einem »Jugend musiziert«-Konzert lädt die Musikschule am Sonntag, 20. Januar, um 11.30 Uhr in den Rathaussaal. Der diesjährige Regionalwettbewerb »Jugend musiziert« wird am Samstag, 26. Januar, in Höxter und Marienmünster veranstaltet.