Von Frank Spiegel

Bad Driburg (WB). Ein Zehn-Mann-Zelt, eine Wasseraufbereitungsanlage, ein Kocher, Töpfe, Teller – im Katastrophenfall werden Dinge wie diese dringend benötigt. Enthalten sind sie in so genannten Shelterboxen. Der Inner-Wheel-Club Bad Driburg hat jetzt eine solche Box gespendet.

Wolfgang Theophile ist Mitglied im Bad Driburger Rotary-Club – dem Pendant der Männer zum Inner-Wheel-Club – und war lange Jahre im Vorstand des deutschen Ablegers der Hilfsorganisation Shelterbox, der international tätig ist und 17 Länderbüros unterhält.

Das Nötigste zum Überleben

»Die Boxen enthalten das Nötigste zum Überleben. Früher hat jede Box den gleichen Inhalt gehabt. Davon ist man inzwischen abgegangen. Je nach Krisenfall werden die Boxen dem Bedarf entsprechend gefüllt«, erläutert er. »Ziel ist es, dass im Katastrophenfall niemand ohne Schutz und Obdach sein muss«, sagt der Rotarier. Als die Boxen noch einheitlich waren, gab es die Möglichkeit, deren Standort über eine Spendennummer zu verfolgen. Da die Spenden aber inzwischen individuell zusammengestellt werden, ist das nicht mehr möglich.

Aktuell sind die Boxen unter anderem auf den Philippinen im Einsatz, wo im September der Taifun Mangkhut gewütet hat, in Äthiopien und Kenia, wo es zu schweren Überschwemmungen gekommen ist und auf der Insel Lombok in Indonesien, die am 29. Juli von einem heftigen Erdbeben der Stärke 6,4 getroffen wurde.

Auf Hilfe angewiesen

Wie Inner-Wheel-Präsidentin Melanie Humborg berichtet, sollen die 750 Euro des Clubs für eine Box in Indonesien verwendet werden.

Der Verein Shelterbox, dessen Zentrale sich in Großbritannien befindet, ist nach Ausführungen von Wolfgang Theophile auf Spenden wie die des Inner-Wheel-Clubs Bad Driburg angewiesen. »Aber Rotary und Inner-Wheel sind nicht die einzigen Spender. Der Großteil der Zuwendungen kommt von anderen Geldgebern«, führt Wolfgang Theophile aus.

Der Verein unterhalte Depots in vielen Ländern der Erde, um im Katastrophenfall schnell helfen zu können. Große Lager gebe es unter anderem in Dubai, Singapur, Südamerika und auf Haiti.