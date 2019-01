Schneefall am Donnerstag auf der Egge: Auf der B64 bei Buke und Bad Driburg ist es glatt. Auch in Bad Driburg war alles weiß. Foto: Robrecht

Ein Lastwagen hat zwei Stunden die Landesstraße 755 zwischen Langeland und Altenbeken blockiert. Er stand wegen Schnee- und Eisglätte quer. Die Straßenmeisterei machte den Laster wieder flott. Der Berufsverkehr über die B64 bei Buke und den Stellberg musste wegen Schneefalls langsam fahren.

Auf der B64 am Bahnübergang Höxter-Taubenborn gab es am Nachmittag erneut einen Stau, weil die Bahnschranke zum wiederholten Male blockierte. Techniker der Bahzn mussten ausrücken. Die Panne sorgte erneut für 30 Minuten Stillstand und großer Verärgerung bei den Autofahrern.

Das Schmuddelwetter bei sieben Grad plus hat vorerst ein Ende: Hinter der Kaltfront eines Tiefs vor der norwegischen Küste fließt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den kommenden Tagen kältere Meeresluft aus der Polarregion nach Nordrhein-Westfalen. Bevor die kalte Luft in Kombination mit einem Hochdruckgebiet uns ein sonniges Wochenende beschert, kann es am Donnerstag wiederholt Schauer geben, zunehmend auch in tiefen Lagen als Schnee und Graupel. Vereinzelt kann es laut DWD auch zu kurzen Gewittern kommen.

