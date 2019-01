Vince Ebert erklärt den Zuhörern bei der Semestereröffnung in der Stadthalle, wie man mit gesundem Menschenverstand der Hysterie rund um das Thema Digitalisierung begegnen kann. Fantasie und Kreativität spielen dabei eine wesentliche Rolle. Foto: Jürgen Köster

Von Jürgen Köster

Brakel (WB). »Zukunft läuft immer anders ab als man denkt«, hat Kabarettist Vince Ebert den Gästen der VHS-Semestereröffnung versichert. Gut 150 Zuhörer folgten dem Diplom-Physiker bei seinen Ausführungen über den »Big Dadaismus« in der Stadthalle, der Ebert »Jugendstil-Ambiente« attestierte. Dabei rief er dazu auf, der digitalen Hysterie mit mehr Gelassenheit, vor allem aber mit Fantasie und Kreativität zu begegnen.

Datenerfassung, soziale Netzwerke und Globalisierung seien beileibe keine neuen Themen. »Das erste soziale Netzwerk war das Lagerfeuer«, relativierte Ebert. Big-Data-Analysen habe es bei der Ursachenforschung der Cholera schon im Jahr 1855 gegeben. »Auch das Thema Globalisierung ist nicht neu. »Die Spanier klauten den Indios im 16. Jahrhundert Gold und Kartoffeln. Das veranlasst die Indios heute noch, in Fußgängerzonen Panflöte zu spielen«, stellte Ebert augenzwinkernd fest.

Größte Herausforderung

Zugenommen habe zwar die Masse an Informationen – nicht aber die an Innovationen. »Der kluge Umgang mit Daten ist die größte Herausforderung unserer Zeit«, konstatierte der Physiker. Nachdenkenswert sei es allerdings, wenn das veränderte Kaufverhalten schwangerer Frauen früher erfasst werde, als diese überhaupt wüssten, das sie schwanger sind.

Ebert »entzauberte« durch seinen Blick aus Sicht der Wissenschaft diverse Phänomene des Alltags, machte Statistikfehler deutlich und offenbarte den Zuhörern aber auch ganz persönliche Erkenntnisse seines täglichen Lebens. »Wenn du falsch liegst, gib es zu. Wenn du richtig liegst, halt die Klappe«, verriet er eine seiner Erfolgsregeln für das eheliche Zusammenleben.

Den Erfolg der Volkshochschule als leistungsstarker Bildungspartner im Bereich der Fort- und Weiterbildung hatte Bürgermeister Hermann Temme an deren großem Erfahrungspotenzial, aber auch in ihrem zukunftsorientierten Innovationsgeist festgemacht. Als kommunales Weiterbildungszentrum sei die Volkshochschule seit jeher nicht nur ein Bildungsanbieter gemäß dem Weiterbildungsgesetz, sondern auch Ort und Stifterin zahlreicher Kooperationen, stellte Temme in seinem Grußwort fest.

»Kommunale und andere Einrichtungen wie beispielsweise Schulen, Vereine und Einrichtungen der Jugend- und Kulturarbeit profitieren in den Mitgliedskommunen des Zweckverbandsgebietes von ihrer Arbeit«, sagte der Bürgermeister. Das Team der VHS habe wieder große Anstrengungen unternommen, um auch für das neue Semester ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm vorzulegen.

Halbwertzeit nimmt ab

»Wie Sie sehen, gehen unserem VHS-Zweckverband auch nach über 40 Jahren die Themen nicht aus. Im Gegenteil, die VHS wird immer wichtiger«, sagte Janine Brigant-Loke, Leiterin des Zweckverbandes. »Die Welt dreht sich schneller, die Halbwertzeit von Wissen und Können nimmt immer weiter ab. Deshalb wird die VHS auch in den nächsten Jahrzehnten unverzichtbar sein.«

Die VHS in den Zweckverbandsstädten Bad Driburg, Brakel, Nieheim und Steinheim, die 1975 gegründet worden sei, habe ihren festen Platz als Weiterbildungszentrum im nordwestlichen Teil des Kreises. Für viele Menschen sei sie nicht nur ein Ort der Begegnung, sondern diene auch der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung.

Im neuen Veranstaltungsjahr werde sich die VHS auf allen Einrichtungsebenen durch ein externes Institut prüfen lassen, um für weitere drei Jahre das Gütesiegel für ihr Qualitätsmanagement zu bekommen. Die Internetseite der VHS sei erneut moderner und benutzerfreundlicher gestaltet, auch das Programmheft sei optimiert worden. »Es warten mehr als 10.000 Unterrichtsstunden in neun Fachbereichen auf Sie – insbesondere in den Bereichen der beruflichen und persönlichen Weiterbildung«, erklärte Brigant-Loke. Die VHS Bad Driburg-Brakel-Nieheim-Steinheim werde das Jubiläumsjahr der Volkshochschulen, die vor 100 Jahren gegründet wurden, mit einem Sonderprogramm begleiten.