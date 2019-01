Brakel (WB). Die Neurochirurgen Peter Volkmann und Dr. Robert Luckner operieren Wirbelsäulen am St.-Vincenz-Hospital in Brakel. Das Operationsmikroskop, das sie nutzen, ist nach Informationen der Katholischen Hospitalvereinigung Weser-Egge in den Kreisen Höxter und Lippe in dieser Qualität einmalig.