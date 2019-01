Bad Driburg (WB). Der Bad Driburger Eine-Welt-Kreis hat wieder großzügige Spenden überreicht. Das Team unterstützt mit jeweils 1000 Euro die »Freunde Äthiopiens«, ein Hilfsprojekt in Kerala, Indien, und die »Yebo Zululand Initiativen« Südafrika.

Seit nunmehr 13 Jahren besteht unter dem Dach der Kirchengemeinde St. Peter und Paul der Weltkreis. Seine Aufgabe ist es, fair hergestellte Waren aus der so genannten Dritten Welt zu verkaufen, an denen die Bauern und Händler so viel verdienen, dass ihre Familien genug zum Leben haben. Die Gruppe der Driburger Ehrenamtlichen, die dieses Ziel unterstützen, ist seitdem auf mehr als 20 Aktive gewachsen.

Laden vor zweieinhalb Jahren eröffnet

Gewachsen sind auch ihr Bekanntheitsgrad und die Anerkennung durch die Bürger. Von Jahr zu Jahr stiegen die Umsätze durch den Verkauf – zunächst nur auf dem Wochenmarkt; seit zweieinhalb Jahren aber in dem eigenen Weltladen in der Oberstadt (neben Leder Gocke), der an jedem Werktag zu den üblichen Öffnungszeiten aufgesucht werden kann.

Mit Überschüssen Hilfsoffensiven gefördert

Regelmäßig vermochte es die Gruppe, Überschüsse zu erzielen und Hilfsprojekte in Asien, Afrika oder Südamerika zu fördern. »Im vergangenen Jahr 2018 haben wir wieder gut gewirtschaftet«, berichtete Christa Wirth, eine der Initiatorinnen, voller Stolz. Dieses Mal konnten gleich drei gemeinnützige Vereine mit Spenden bedacht werden. Beim kürzlichen Empfang im Gemeindetreff waren die Familie Henkst von den »Freunden Äthiopiens«, Dorota Thiel und Monika Wintermeyer von den »Yebo-Zululand-Initiativen Südafrika« und Pater Antony Padamattummal aus Indien als Gäste geladen. Jeder Verein erhielt einen Scheck über 1000 Euro.

Kindern den Besuch einer Schule ermöglichen

Editha und Friedhelm Henkst haben in der Vergangenheit den Neubau einer Grundschule finanziert und wollen ihre Spende nun für die weitere Ausstattung eines Hospizes verwenden. Die beiden Vertreterinnen der »Yebo-Zululand-Initiativen« berichteten, dass sie die Spende für den Kauf weiterer Nähmaschinen für junge Frauen in Südafrika gebrauchen, damit diese sich in Zukunft ihren Lebensunterhalt selbst verdienen können.

Das Geld für Pater Antony wird für Kinder in Kerala/Indien verwendet, damit diese eine Schule besuchen können. Vielen Familien ist es ohnehin nur unter größten finanziellen Opfern möglich, ihren Kindern eine Ausbildung zugute kommen zu lassen.

Neue Mitarbeiter willkommen

»Gib einem Hungernden einen Fisch, und er wird einmal satt, lehre ihn fischen, und er wird nie wieder hungern.« Dieses Sprichwort des chinesischen Philosophen Laotse ist eines der Leitwörter der unzähligen Eine-Welt-Initiativen, die es überall in Deutschland gibt. Auch die Gruppe in Bad Driburg überlegt sich ganz genau, wem sie ihre Unterstützung gibt. Die ersten Vorsitzenden der Vereine, die die Spenden empfangen, haben ihren Wohnsitz alle in der Kur- und Badestadt und können jederzeit Rechenschaft über ihre Tätigkeit geben.

»Wer Lust hat, in unserem Weltkreis mitzuarbeiten, ist herzlich willkommen«, sagte Pia Niemann. »Und wenn Sie fairen Kaffee, Schokolade oder ein kleines Geschenk brauchen, kommen Sie doch einfach mal in unseren Laden«, lädt sie zum Einkauf beim Weltkreis Bad Driburg ein.