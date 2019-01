Von Reinhold Budde

Bad Driburg (WB). Im Mai 2017 hat der Rat der Stadt Bad Driburg das Integrative Handlungskonzept »Grüne Infrastruktur Bad Driburg« beschlossen, das mit der Unterstützung der Hochschule OWL erarbeitet wurde. Ziel ist es, die in der Bad Driburger Kernstadt liegenden Grünflächen gut zu nutzen und den Menschen einen besseren Zugang zur Natur zu ermöglichen.

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) hält für diesen Zweck Zuschüsse für die Städte bereit. Und davon profitiert auch Bad Driburg. Denn: »Sie waren schnell und haben ein gutes Konzept vorgelegt, das uns überzeugt hat«, sagte Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl jetzt bei der Übergabe von drei Förderbescheiden für drei Projekte an Bürgermeister Burkhard Deppe im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro.

Der Baumbestand auf dem Gelände der Eggelandklinik soll weitestgehend erhalten werden. Foto: Jürgen Köster Der Baumbestand auf dem Gelände der Eggelandklinik soll weitestgehend erhalten werden. Foto: Jürgen Köster

»Bad Driburg leistet gute Arbeit und das unterstützen wir gerne«, sagte Thomann-Stahl. In der Bad Driburger Kernstadt geht es konkret um die Projekte »Der Katzohlbach – das blaue Band« (Zuschuss: 317.914,68 Euro), »Aktiv- und Gesundheitspark am Katzohlbach« (Zuschuss: 631.150,23 Euro) und »Abenteuerspielplatz« (Zuschuss: 102.135,12 Euro). Damit werden 80 Prozent der Kosten gefördert, den Rest trägt die Stadt Bad Driburg.

Der Aktiv- und Gesundheitspark ist ein wichtiges Projekt, um das Areal der seit Jahren brachliegenden Eggelandklinik städtebaulich neue zu strukturieren. Durch das dort geplante Angebot sportlicher Betätigungsmöglichkeiten inmitten eines vielfältig strukturierten Parks wird das Profil des Kur- und Gesundheitsstandortes geschärft. Als Grüngürtel wird sich der neue und öffentlich zugängliche urbane Park mittig durch das Areal erstrecken und eine Anbindung an den Stadtpark, die Katzohlbachaue und den Gräflichen Park schaffen.

Stadt erwirbt die erforderlichen Grundstücke

Der Aktiv- und Gesundheitspark soll die Erfahrbarkeit des Heilmittels »Wasser« erhöhen und mehr Bewegungsanreize für jeden bieten. Vorgesehen sind ein Bewegungstrainingszirkel, ein Wassertretbecken, ein Heilkräutergarten und eine Liegewiese. Am Katzohlbach sollen die Bürger an einer Wassertreppe sitzen können. Der Baumbestand soll weitestgehend erhalten und in die Parkgestaltung integriert werden.

Die Stadt Bad Driburg wird nun die erforderlichen Grundstücke erwerben und weitere Planungsleistungen beauftragen. In diesem und im kommenden Jahr werden die erforderlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Nutzungsänderungen durchgeführt. Die eigentliche Bauausführung beginnt Mitte 2020.

Fuß- und Radweg entlang des Baches

Der Katzohlbach wird im unteren Abschnitt zwischen Eggelandklinik und Bauhof ökologisch verbessert werden. Perspektivisch ist eine Aufwertung im gesamten Verlauf vorgesehen, sofern die Umgebung es zulässt. Entlang des Baches wird ein Fuß- und Radweg gebaut, der durch interaktive Infostationen als Natur- und Kulturerlebnispfad bereichert wird. Westlich des Bauhofquartieres wird der Bach eine neue Trasse erhalten und damit auch zugänglich gemacht werden.

Raum zum Toben und Spielen

Inhaltlich und räumlich hängt das Projekt eng mit dem »Abenteuerspielplatz« in der Katzohlbachaue zusammen. Auf einer Teilfläche des Auengrünlandes wird Raum zum Toben und Spielen in naturnaher Umgebung geschaffen werden. Die Umsetzung des Projekts soll den Natur- und Freizeitwert der Aue steigern. Zusätzlich soll die Spielplatzgestaltung Menschen unterschiedlicher Herkunft, verschiedenen Alters und verschiedener Milieus zusammenbringen und für alle eine Bereicherung sein.

Der Durchführungszeitraum der drei Projekte ist vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021. Ein ambitioniertes Ziel im Südosten der Stadt. Man darf gespannt und voller Vorfreude sein.