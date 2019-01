Der Betreuungsverband ZOF hat zwar am Amtsgericht Duisburg Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt. In Bad Driburg läuft der Betrieb jedoch zunächst weiter. Foto: Jürgen Köster

Von Jürgen Köster

Bad Driburg (WB). Der Duisburger Verein Zukunftsorientierte Förderung (ZOF) darf zwei Flüchtlingsheime in Wegberg im Kreis Heinsberg und in Euskirchen nicht weiter betreiben.

Die Bezirksregierung Köln hat dem Sozialdienstleister gekündigt. Darüber hat unter anderem der WDR berichtet. Die Bezirksregierung Detmold wurde jetzt darüber informiert, dass der Betreuungsverband Zukunftsorientierte Förderung (ZOF) beim Amtsgericht Duisburg einen Antrag auf Insolvenzeröffnung gestellt hat. Das Insolvenzverfahren soll am 1. März 2019 eröffnet werden.

Vertrag wird nicht aufgelöst

»Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens führt nicht zur Auflösung des zwischen dem Dienstleister ZOF und der Bezirksregierung Detmold bestehenden Vertragsverhältnisses. Der Betrieb der ZUE Bad Driburg läuft erst einmal wie gewohnt weiter«, erklärte Peter Westphal von der Bezirksregierung Detmold auf Anfrage.

Die Bezirksregierung führe mit dem Betreuungsverband ZOF und dem vorläufigen Insolvenzverwalter allerdings Gespräche über die möglichen Auswirkungen des Antrags auf Insolvenzeröffnung auf die Gestaltung der laufenden Zusammenarbeit. Westphal: »Sollte das Dienstleistungsverhältnis zwischen ZOF und dem Land enden, ist die Bezirksregierung jederzeit in der Lage, die in der ZUE Bad Driburg untergebrachten Asylsuchenden vorübergehend in andere Landeseinrichtungen zu verlegen.«

141 Asylsuchende aus 16 Nationen

ZOF kümmert sich im Auftrag der Bezirksregierung um die Betreuung von Geflüchteten in der landeseigenen Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Bad Driburg. Diese hat etwa 300 Plätze zur Verfügung. Derzeit werden in der Einrichtung 141 Asylsuchende aus 16 Nationen betreut und versorgt.

Der Sozialdienstleister ZOF mit Sitz in Duisburg hatte seit Beginn des Jahres 2017 die Trägerschaft der Einrichtung übernommen. Zuvor war die ZUE von der Weberhaus Nieheim gGmbH betreut worden. Wegen Steuerschulden und nicht bezahlter Sozialabgaben hatte die Bezirksregierung Arnsberg den Verein ZOF von der Auftragsvergabe für Asylunterkünfte ausgeschlossen.