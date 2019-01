Bad Driburg (WB). In der »Villa Gründgens«, dem Weimarer Alterssitz für Bühnenkünstler, wird die Probenarbeit des »Schiller-Zirkels« jäh unterbrochen: Aus der greisen Theatergruppe stirbt unter mysteriösen Umständen einer nach dem anderen. Roman Kaminski, Kutscher und Stadtführer in der Goethe-Stadt, sieht sich gezwungen, der rätselhaften Todesserie auf den Grund zu gehen. Doch der ehrgeizige Kommissar Westphal scheint Kaminski in der Hand zu haben, der zu allem Überfluss auch noch zwischen zwei Frauen steht.

Der Schauspieler, Regisseur und Sänger Dominique Horwitz liest am Sonntag, 10. Februar, von 18 Uhr an im »Gräflicher Park Health & Balance Resort« Bad Driburg aus seinem Roman »Tod in Weimar«.

Der 1957 in Paris geborene Horwitz hat neben zahlreichen Filmrollen (»Stalingrad«, »Der große Bellheim«) unter anderem am Thalia-Theater in Hamburg, am Berliner Ensemble, am Deutschen Theater in Berlin und am Schauspielhaus Zürich gespielt. Bei Dreharbeiten in Weimar lernte er seine Frau kennen, seitdem sind Weimar und Thüringen nicht nur sein Zuhause, sondern auch seine Kulisse. 2012 inszenierte er den »Freischütz« an der Oper in Erfurt, zuletzt war er als Schillers »Wallenstein« am Nationaltheater in Weimar zu sehen. »Tod in Weimar« ist sein erster Roman.

Der Eintrittspreis für die Lesung inklusive einem thüringischen Tellergericht in der Pause beträgt im Vorverkauf 32 Euro, an der Abendkasse 5 Euro mehr (gilt nicht für die Mitglieder der Diotima-Gesellschaft).

Karten für die Veranstaltung können an den folgenden bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden:

Buchhandlung Saabel, Lange Straße 86, Bad Driburg, Telefon 05253/4596

Bad Driburger Touristik GmbH, Lange Straße 140, Bad Driburg, Telefon 05253/9894-0

Gästeservice-Center im Gräflichen Park, Bad Driburg, Telefon 05253/ 9523700

Buchhandlung Linnemann, Westernstraße 31, Paderborn, Telefon 05251/28550

Buchhandlung Brandt, Westerbachstraße 8, Höxter, Telefon 05271/1233

Buchhandlung Lesbar, Weserstraße 7, Beverungen, Telefon 05273/366922

Online: www.eventim.de