Der Förderverein des Glasmuseums sucht Glaskünstler, die sich an einer Ausstellung beteiligen möchten. Foto: Jürgen Köster

Bad Driburg (WB). Das Team des Glasmuseums Bad Driburg möchte mit lokalen Glasschaffenden eine Ausstellung im Bad Driburger Museum veranstalten. Wer also kreativ mit Glas in jedweder Form arbeitet und seine Werke einem überregionalen kunstinteressierten Publikum präsentieren möchte, sollte seine Bewerbung einreichen.

Interessenten sollten entweder Künstler/-in im Bereich Glaskunst sein, einen Beruf im Glaskunsthandwerk ausüben oder sich in einer anderen Form mit Glas auseinandersetzen, zum Beispiel in den Bereichen Design oder Objektkunst. Zudem sollten diese im Hochstift leben, arbeiten oder sich bereits engagieren.

Neben etablierten Glasschaffenden liegen dem Förderverein vor allem junge Nachwuchstalente am Herzen, so dass er sich besonders über deren Bewerbungen freuen würde. Da die Plätze, beziehungsweise Ausstellungsflächen im Museum begrenzt sind, wird über die Teilnahme an der Ausstellung eine Jury entscheiden.

Bewerbungen mit einem kurzen Anschreiben, in dem die Teilnehmenden auch auf die Bewerbungskriterien eingehen, einem Lebenslauf mit Schwerpunkt auf dem künstlerischen Werdegang, maximal fünf Fotos der bisherigen Werke sowie einer Ausstellungsliste (für Nachwuchskünstler optional) sollten bis zum 28. Februar an das Glasmuseum Bad Driburg, Schulstraße 7 in 33014 Bad Driburg gerichtet werden.

Nähre Informationen zu den Ausstellungsmodalitäten sowie Angaben zu den Ausstellungszeiten erhalten Interessierte unter der E-Mail vorstand@glasmuseum-bad-driburg.de.

Die Ausstellung beginnt am Sonntag, 1. September 2019, mit einer Feierstunde und einer Vernissage und endet am Sonntag, 29. September, mit einer Finissage. Der Förderverein ist gespannt auf die Bewerbungen und freut sich schon jetzt darauf, die Glaskünstler und ihre Werke kennen zu lernen und hofft auf eine gelungene Ausstellung im Glasmuseum Bad Driburg.