Bad Driburg (WB). Poetry-Slam bietet kreativen Köpfen Raum, sich auszuleben. Schüler, die sich in der Kunst des Slammens ausprobieren möchten, können am Samstag, 16. Februar, von 14 bis 19 Uhr an einem kostenlosen Workshop teilnehmen.

Der Lektora-Verlag Paderborn bietet die Veranstaltung in Kooperation mit den Bad Driburger Naturparkquellen und der Diotima Gesellschaft an. Die Teilnehmer haben die Chance, ihr Können bei einem öffentlichen Abschluss-Slam im Gräflichen Park zu präsentieren. Dort wird Poetry-Slammer Bas Böttcher als Stargast erwartet.

Publikum kürt den Sieger

Das Format Poetry-Slam erfreut sich zunehmender Beliebtheit und wird als Alternative zum Theater gehandelt. Bei der Präsentation ihrer selbst geschriebenen Texte treten die Slammer dabei in einen gegenseitigen Wettstreit. Erlaubt ist alles, was Spaß macht: Weiche Herz-Schmerz-Geschichten sind ebenso willkommen wie knallharte Wort-Beats, düstere Lyrik kann von heiteren Reimen abgelöst werden. Der einzige Unterschied zu den gültigen Slam-Regeln ist im Falle des »Wasser-Slams«, dass das Thema mit dem Überbegriff »Wasser« betitelt ist. Am Ende kürt das Publikum den Sieger.

Der Lektora-Verlag Paderborn bietet seit 2006 Workshops an, in denen Hintergründe des Phänomens Poetry-Slam vermittelt werden. Den Teilnehmern wird Werkzeug an die Hand gegeben, wie sie ihre Ideen versprachlichen können. Die Mentoren unterstützen die jungen Künstler beim Schreiben und Formulieren ihrer Gedanken und helfen mit wertvollen Anregungen weiter.

Bas Böttcher kommt

Zur Abschlusspräsentation am Samstag, 9. März, um 19 Uhr in den Brunnenarkaden des Gräflichen Parks wird Bas Böttcher, Poetry-Könner aus Bremen, erwartet. Böttcher gilt als Mitbegründer der deutschen Spoken-Word-Kultur und Poetry-Slam-Szene und hat mehrfach Preise für seine Vorträge gewonnen.

Anmelden können sich interessierte Schüler und Schülerinnen bei Karsten Strack unter 05251/6886809 oder per E-Mail an strack@lektora.de.