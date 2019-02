Prinz Bernd (vorn) konnte in der Bergdorfhalle in Pömbsen Gäste aus Nieheim (von links), Bad Driburg und Brakel willkommen heißen. Foto: Dominique Zapfe-Nolte

Von Dominique Zapfe-Nolte

Bad Driburg-Pömbsen (WB). »Im Karneval ganz groß« – so ist das kleine Bergdorf Pömbsen bekannt: Und es ist seit Jahren »Lieferant« für Prinzen und Prinzessinnen in der Region. In diesem Jahr feierten die Narren aus Brakel, Bad Driburg, Nieheim und Pömbsen mit dem frisch gekürten Pömbser Prinz Bernd I. »der mit Begeisterung trommelnde« (Menne) gleich zwei Pömbser Prinzen.