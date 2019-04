Der Stausee in Neuenheerse hat für Daniel Winkler sehr großes Potenzial. Foto: Heiko Bulk

Von Jürgen Köster

Bad Driburg (WB). Er hat viele Gespräche geführt, an zahlreichen Sitzungen teilgenommen, alle Hotelbetriebe der Stadt aufgesucht und sich viel Zeit genommen, um zu erfahren, wo der Schuh drückt: Daniel Winkler hat sich als neuer Geschäftsführer der Touristik GmbH zunächst informiert, dann analysiert und erste Weichenstellungen vorgenommen. Er hat konkrete Vorstellungen und einige interessante Visionen. WB-Redakteur Jürgen Köster hat auch darüber mit ihm gesprochen.

Sie haben am 1. Oktober des vergangenen Jahres ihre neue Aufgabe angetreten. Welche Erkenntnisse haben Sie seither gewonnen.

Winkler: »Ich habe relativ schnell erkannt, dass ich mich in Bad Driburg nicht nur um den Tourismus kümmern muss, weil er nicht losgelöst von vielen anderen Bereichen zu sehen ist. Es geht auch um eine lebendige Innenstadt, einen starken Wirtschaftsstandort und die Bereiche Wohnen und Leben.

Welche Schlüsse haben Sie gezogen?

Winkler: Bad Driburg hat großes Potenzial. Wir müssen uns aber breiter aufstellen. Die Frage ist: Wie kann ich Gäste für Bad Driburg begeistern, wenn man die ganze Welt zur Auswahl hat. Das ist nicht einfach.

Welche Ziele wollen Sie in der nahen Zukunft angehen, welche drängen noch nicht so?

Kliniken deutlich stärker einbeziehen

Winkler: Wir werden sicherlich so manches große Rad drehen müssen. Anderes lässt sich relativ einfach bewegen. Wir wollen die Kliniken deutlich stärker einbeziehen. Ein kostenloser Bustransfer soll die Patienten in die Innenstadt bringen. Wöchentliche Infonachmittage zu Beginn der Reha-Aufenthalte sollen den Gästen die Möglichkeiten aufzeigen, die sie in der Stadt haben.

Sie blicken auch gern einmal über den Tellerrand hinaus. Welches Potenzial sehen Sie in der Umgebung der Stadt?

Winkler: Das ist nicht zu unterschätzen. Wir müssen bei allen Überlegungen stets die ganze Region im Blick haben. So passen beispielsweise die touristischen Angebote von Bad Driburg und Nieheim sehr gut zueinander. Zudem liegen wir im Speckgürtel von Paderborn. Am Rand der Stadt entsteht gerade ein neues Baugebiet. Von dort aus ist Bad Driburg in 15 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Und das gilt auch umgekehrt. Hier sind die Baugrundstücke deutlich größer geschnitten und günstiger. Wir haben drei Arbeitsgruppen gebildet. In einer geht es um den Wirtschaftsstandort Bad Driburg. Wir sprechen beispielsweise über Flächenbedarfe und um Bad Driburg als Standort für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Mit welchen Themen befassen sich die beiden anderen Arbeitsgruppen?

Winkler: In einer geht es um die Bereiche Kultur, Freizeit, Tourismus, in der anderen um die Themen lebendige Innenstadt, Leben und Wohnen, Bildung und Schule. Ziel ist es, dass Bad Driburg auch langfristig gut dasteht.

Sie haben von etwas weiter entfernten Zielen gesprochen, die sie vor Augen haben.

Winkler: Da gibt es einiges, aber das sind zunächst einmal eher Visionen. So bietet beispielsweise der Stausee in Neuenheerse eine große Chance, das Areal als Freizeit- und Naherholungsgebiet weiter zu entwickeln. Freibad, Tennisplätze und bescheidene Campingmöglichkeiten gibt es bereits. Aber es muss ein vernünftiges Konzept her. Klar ist, dass es heute nicht mehr reicht, einige Tretboote zu vermieten. Eine gute Idee ist es auch, das Kino multifunktional zu erweitern, damit dort Kulturveranstaltungen angeboten werden können. Kultur ist für die Stadt ein wichtiges Thema.

Therme muss konkurrenzfähig sein

Eine wichtige Einrichtung ist für Bad Driburg auch das Thermalbad. Es gibt jedoch immer wieder Kritiker, die monieren, es sei zu teuer.

Winkler: Es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland keine Therme, die Gewinn macht. Aber wir müssen Farbe bekennen. Die Driburg Therme muss konkurrenzfähig sein und sich von anderen Bädern ihrer Art abheben, um langfristig bestehen zu können.

Gibt es auch Ideen, die sich mit geringerem finanziellen Aufwand umsetzen lassen.

Winkler: Für das Buddenberg-Arboretum wird ein touristisches Konzept entwickelt, das Familien stärker in den Blick nimmt, aber nicht ausschließlich. Wir haben einen eigenen Bus angeschafft, um durchgängige Qualität bei der Programmgestaltung für die Gäste garantieren zu können. Der Bus fährt regelmäßig, auch wenn nur vier Personen mit wollen. Manchmal sind es auch kleine Maßnahmen, die zur Zufriedenheit der Gäste beitragen. Bei 700.000 Übernachtungen und 55.000 Gästen in den Kliniken müssen wir auf so etwas achten. Sie sind ein wichtiges Standbein und nicht nur die Urlauber.