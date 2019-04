Gaukler Tamino ist mit von der Partie, wenn es am Freitag in den Iburg-Ruinen für drei Tage lang zu einer Zeitreise ins Mittelalter geht. Er will sein Publikum unter anderem mit einer Feuer-Jonglage unterhalten. Foto: Frank Spiegel

Bad Driburg (WB). Vielseitig und spannend präsentiert sich von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Mai, ein Mittelalterfest hoch über der Stadt. An den drei Veranstaltungstagen werden sich in den Iburg-Ruinen Ritter, Gaukler, Spielleute und Schelme tummeln und Groß und Klein in eine vergessene Zeit entführen.

Das Fest, das in diesem Jahr von Michael Herhold und seinem Marktmeister Stephan Scherwitzki veranstaltet wird, beginnt an allen drei Tagen jeweils um 11 Uhr und endet am Samstag um 21 Uhr und Sonntag um 19 Uhr.

Buntes Markttreiben

Die Ruinen verwandeln sich in eine mittelalterliche Kulisse mit buntem Markttreiben, Lagerleben, Musik, Speis und Trank. Zahlreiche fahrende Händler bieten ihre Waren feil, Handwerksleute und Spielleute wie »Kupfergold« und »Herzblut« lassen eintauchen in eine vergessene Zeit. Aber auch der Gaukler Tamino will mit seinem Können begeistern.

Außerdem präsentieren mehrere Heerlager, wie sie zu ihrer Zeit gelebt und sich gekleidet haben.

Heerlager

Der Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro und für Gewandete zwei Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen einen Euro und Kinder unter Schwertmaß haben freien Eintritt.

Die unmittelbare Zufahrt zu den Iburg-Ruinen ist ab dem Wanderer-Parkplatz »Schöne Aussicht« gesperrt (Besucher Café Sachsenklause frei).

»Wer mit dem Auto anreisen möchte, sollte daher auf die weiträumigen Parkmöglichkeiten an der Zufahrtsstraße ausweichen«, rät Veranstalter Michael Herhold.

Shuttle-Bus-Service

Da im unmittelbaren Umfeld der Iburg allerdings nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, sollten Besucher den am Samstag und Sonntag eingerichteten kostenlosen Shuttle-Bus-Service ab dem Parkplatz am Schützenhaus in der Schützenstraße nutzen. Der Shuttle-Bus bringt die Besucher zu den Iburg-Ruinen und wieder zurück. Außerdem führt von dort ein ausgeschilderter Fußweg zur Iburg.