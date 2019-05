Die Mitglieder der Stadtkapelle Bad Driburg sind zuversichtlich, dass das neue Konzept aufgeht. Am Samstag, 11. Mai, beginnt das Frühlingskonzert im neuen Stil um 15 Uhr im Schützenhaus in Bad Driburg. Foto: Frank Spiegel

Unter dem Motto »Neue Horizonte« hat die Stadtkapelle Bad Driburg in diesem Jahr am Samstag, 11. Mai, ein musikalisches Maifest für die ganze Familie organisiert und möchte dabei ihr neues Konzertkonzept vorstellen. Erstmalig wird das Frühlingskonzert der Stadtkapelle nicht mehr in den Brunnenarkaden stattfinden, sondern in der Bad Driburger Schützenhalle.

Umzug in Schützenhalle

Dort möchte sich die stetig wachsende Stadtkapellenfamilie mit ihren Abteilungen Jugendorchester »Lautstark«, der Bläserklasse für Erwachsene und natürlich der bewährten Stammkapelle einem breiten Publikum mit einem neu erarbeiteten Programm präsentieren.

Musikalischer Rückblick

Von 15 bis 19 Uhr will das Stammorchester der Stadtkapelle unter der bewährten Leitung von Ulrich Winsel sowie die Ausbildungsabteilungen unter dem Dirigat von Martin Rieckmann einen kurzweiligen und unterhaltsamen Hörgenuss bieten. »Einen Höhepunkt wird sicherlich der musikalische Rückblick auf das vergangene Jahr darstellen, in dem die Stadtkapelle von besonderem Fernweh ergriffen war«, sind sich die Organisatoren der Veranstaltung sicher.

Durch eine multimediale Show sollen die Gäste an den unvergesslichen Eindrücken der Konzertreisen nach Helgoland, in das steirische Wildalpen und nach Äthiopien teilhaben können. Ein großes Kuchenbüffet und ein umfangreiches Grillangebot sollen den frühlingshaften Nachmittag abrunden.

Gemütlicher Ausklang

Um 19 Uhr beginnt für alle Gäste ein gemütlicher Ausklang mit den Musikerinnen und Musikern der Stadtkapelle.