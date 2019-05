Im so genannten Roten Haus des früheren Clemensheimes sollen 200 Stand-By-Plätze für Flüchtlinge entstehen. Foto: Jürgen Köster

Von Jürgen Köster

Bad Driburg (WB). »Es sind noch keine Verträge mit irgendwem abgeschlossen. Es ist noch kein Bauantrag gestellt. Wir sind im Planungsstadium.« Mit deutlichen Aussagen zum zeitlichen Ablauf hat Dezernatsleiter Jörg List, bei der Bezirksregierung Detmold zuständig für die Unterbringung von Flüchtlingen, im Stadtrat die aktuelle Situation in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Bad Driburg zusammengefasst.

Wie berichtet plant die Bezirksregierung im ehemaligen Clemensheim 200 weitere – so genannte Stand-By-Plätze – einzurichten. Wie List ausführte, sei mit der Umsetzung aber erst in zweieinhalb bis drei Jahren zu rechnen.

Die Bezirksregierung sei jederzeit gern bereit, Nachbarn und Bürger auf dem Laufenden zu halten. Bei Bedarf werde es auch Bürgerversammlungen geben, um über den neuesten Stand zu berichten.

Nach dem Wegfall der Flüchtlingsunterkunft in Oerlinghausen müssten die ehemals dort vorhandenen 600 Plätze kompensiert werden. Täglich kämen zurzeit immer noch etwa 400 bis 600 Flüchtlinge nach Nordrhein-Westfalen.

22.000 benötigte Plätze

Das Land gehe von einer rechnerischen Größe von 22.000 benötigten Plätzen aus. Dann seien die Räume allerdings mit sieben bis acht Personen belegt. Die Menschen müssten »in Schichten« essen. Daher sei man froh, wenn etwas mehr Platz zur Verfügung stehe.

Statt einige sehr große Einrichtungen zu unterhalten, gehe man in NRW »in die Fläche«. Mit 850 Plätzen gebe es in Herford in OWL die größte Einrichtung. Zurzeit seien etwa 50 Prozent der 22.000 Plätze belegt.

Die Regierungsbezirk Detmold sei verpflichtet, zwölf Prozent der NRW-Flüchtlinge aufzunehmen und habe sich überall nach geeigneten Immobilien umgesehen, um die weggefallenen 600 Plätze in Oerlinghausen zu kompensieren.

»Sie würde es gerne für uns umbauen«

»In Bad Driburg steht das ›rote Haus‹ leer, und es gibt einen Dienstleister, der das Gebäude mit bewirtschaften würde«, wies List auf die Weberhaus Nieheim gem. GmbH des Kolping Bildungswerkes Paderborn hin, die vom 1. Juni an wieder die ZUE im ehemaligen Clemensheim betreibt. »Sie würde es gerne für uns umbauen und einen Bauantrag stellen wollen«, berichtete List.

Das bestätigte Wolfgang Gelhard. »Wir streben einen ruhigen Übergang zum 1. Juni an«, berichtete der Geschäftsführer des Kolping-Bildungswerkes Paderborn. Viele der derzeit 48 Mitarbeiter würden weiterhin ihrer Betätigung im Hause nachgehen können. Zuletzt hatte der Verein Zukunftsorientierte Förderung (ZOF) die Einrichtung betrieben. Der Duisburger Verein hatte die Betreuung der Flüchtlinge seinerzeit vom Kolpingwerk Paderborn übernommen.

Etwa 30 Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gehen im Clemensheim derzeit zusätzlich ihrer Arbeit nach.