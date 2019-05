Raimund und Stefanie Eilebrecht (von vorn), Wolf-Rüdiger Obuch, Willi Streitbürger und Dagmar Klunker sind auch heute wieder mit am Start. Ziel ist für alle Wanderer die Driburger Hütte oberhalb der Stadt am Eggeweg. Foto: Jürgen Köster

Von Jürgen Köster

An diesem Samstag startet zum 25. Mal eine Gruppe zu dieser Marathonwanderung, die die Bad Driburger Abteilung des Eggegebirgsvereins organisiert. Georg Böddeker und Franz Suermann hatten die Idee zu der anspruchsvollen Tour. »Wir waren meist 20 bis 25 Kilometer auf dem Eggeweg unterwegs. Aber wir haben gedacht, wir können noch mehr«, sagt der Ehrenvorsitzende Böddeker. Am 10. Juni 1995 machten sich die Wanderfreunde auf den Weg von Marsberg bis zur Driburger Hütte. 49 Kilometer lagen vor ihnen – und alle kamen an.

Hütte ist das Ziel

»Die Driburger Hütte ist immer das Ziel der Marathonwanderungen, und es geht immer auch ein Stück über den Eggeweg«, berichtet Vereinsvorsitzende Renate Mügge. Zusammen mit ihrem Mann Johannes und Erich Böddeker gehört sie heute zum Versorgungsteam. »Der Rucksack muss nicht schwer beladen werden. Wir kümmern uns um die notwendige Verpflegung«, sagt Mügge.

Zwei größere Pausen sind auf den Touren geplant. Dabei wird dann ausgiebig gespeist. Es gibt Wurst- und Käseplatten, Obst, Joghurt und vieles mehr sowie diverse kalte und heiße Getränke. Was es nicht gibt, ist eine medizinische Betreuung, es sei denn, es ist zufällig ein Mediziner unter den Teilnehmern. »Da ist jeder schon ein Stück für sich selbst verantwortlich«, sagt Raimund Eilebrecht, der aktuelle Wanderführer bei den Marathon-Touren.

Um 5.30 Uhr ist Abmarsch

Um 5.30 Uhr ist Abmarsch, zehn Stunden sind die Wanderer inklusive der Pausen unterwegs. »Bis zur ersten großen Pause geht es etwas zügiger voran, danach kann man es ruhiger angehen lassen. Etwa fünf Kilometer legen wir durchschnittlich pro Stunde zurück«, weiß Eilebrecht. »Man sollte sich schon in Wanderschuhen wohl fühlen«, nennt er eine wesentliche Vorbedingung für die Teilnahme. Passiert sei in den 25 Jahren eigentlich nie etwas. Zwei Frauen hätten nach 15 Kilometern mal Blut in den Schuhen gehabt. »Dann ist da ja noch der Verpflegungswagen, der wie der Besenwagen beim Radsport diejenigen aufnimmt, die nicht mehr können«, sagt Eilebrecht. Aber meist »können« alle - bis zur Driburger Hütte.

Dort warten selbst gebackene Kuchen und Kaffee, kühle Getränke und ein Bärwurzschnaps – der ist auch seit 25 Jahren Tradition.