Langeland-Erpentrup (jk). »Es ist einfach nur toll und macht unglaublich viel Spaß.« Das Königspaar Bianca und Dietmar Becker war sich bereits nach dem Festumzug am Sonntagnachmittag absolut einig in seiner Begeisterung über die Feiertage im Hagenbuttenland.

Foto: Jürgen Köster/Stefan Ellebrecht

»Wir feiern nur alle zwei Jahre, und daher fiebern alle dem Schützenfest entgegen. Man merkt richtig, wie die Stimmung bis zum Fest täglich steigt«, sagte Becker im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Spaß gemacht habe es auch, weil das Wetter mitspielte. »Wir kommen seit 30 Jahren trocken dadurch. Ehrenoberst Heinrich Lammert schiebt die Wolken weg, sagen wir im Verein«, stellte Dirk Wiedemeier fest, der das Königspaar zusammen mit Stephanie Mohr sowie Marion und Thomas Erkeling im Hofstaat unterstützte.

Dietmar Becker (49) hatte sich beim Königsschießen durchgesetzt – so wie es sein Vater vor 25 Jahren getan hatte. Hedwig und Erwin Becker standen damals an der Spitze des Schützenvereins Erpentrup-Langeland und Hohenbreden. Elf Jahre hindurch hat Dietmar Becker das Amt des Geschäftsführers übernommen.

Der Verein hat in diesem Jahr das Fest in Eigenregie – also ohne Festwirt – ausgerichtet. »Das geht natürlich nur, wenn alle mit anpacken«, sagte der langjährige Hauptmann Dirk Wiedemeier. 20 Mann hätten am Sonntagmorgen im Festzelt »klar Schiff« gemacht. Und auch im Spülmobil habe gearbeitet werden müssen. Viele der 130 Mitglieder des Vereins seien mit großem Eifer dabei gewesen.

Die Stimmung im Festzelt sei sowieso bestens. Seit 2007 feiern die Langeländer Schützen ihr Fest in dem Zelt neben der Kirche. Dieses war nach dem Festumzug durch die geschmückten Straßen des Ortes wieder das Ziel der Schützen und Gäste. Die Festansprache hatte Pfarrer Hubertus Rath übernommen.

Für die musikalische Begleitung sorgten die »Königin Kürassiere« aus Altenbeken und der Musikverein Herste. Im Festzelt übernahm am Samstagabend dann die Tanz-Band »Comeback« die Unterhaltung.