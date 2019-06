Bad Driburg-Dringenberg (WB), Ralf Wecker (41) ist neuer Schützenkönig in Dringenberg. Um 18.35 Uhr holte er am Himmelfahrtstag die Reste des hölzernen Adlers von der Stange.

Als der letzte Schuss verhallt war und vom Jubel der zahlreichen Zuschauer abgelöst wurde, konnte der neue Schützenoberst Jürgen Weisgut den König bekannt geben. Wecker arbeitet als Ingenieur beim Paderborner Geldautomatenproduzenten Diebold-Nixdorf. Wecker hatte seine Zielsicherheit bereits im vergangenen Jahr als Bierkönig unter Beweis gestellt.

Fabian Thuns ist Prinz

Beim Schützenfest an den Pfingsttagen sowie im Schützenjahr 2018/2019 begleiten ihn seine Ehefrau Petra als Königin und sechs Hofstaatspaare. Dem Gefolge gehören auch der Bruder des Königspaares, Dirk Wecker mit Ehefrau Sandra, und die Schwester der Königin, Silke Krelaus mit Ehemann Jens, an. Darüber hinaus wird das Königspaar von Katja und Oliver Peine, Andrea und Matthias Falke, Marina und Ingo Fleckner sowie Claudia und Matthias Gehrke begleitet. Als Königsbegleiter werden Volker Mönnikes und Holger Seifert zum Ehrendienst antreten.

Der neue Prinz der Schützenbruderschaft Dringenberg ist Fabian Thuns. Das Prinzenschießen wurde in diesem Jahr wieder auf der Anlage des Schießsportvereins ausgetragen. »Für die Bereitstellung gilt dem Schießsportverein ein herzlicher Dank«, sagt Oberst Jürgen Weisgut. Wegen der Bereitschaft mehrerer Jungschützen, dieses hohe Amt zu übernehmen, gab es einen fairen Wettkampf. Diesen konnte Fabian Thuns schließlich für sich entscheiden. Als Prinzenbegleiter sind in diesem Jahr Leon Schumann und Robin Wiechers berufen.

Dank an Majestäten

Die Kinderkönigswürde errang Linus Cajka. Er traf mit der Armbrust ins »Schwarze« der Zielscheibe. Als seine Kinderkönigin hat er Alena Heising ausgewählt. Das Kinderkönigspaar und Gefolge wird am Pfingstmontag im Mittelpunkt des Dringenberger Schützenfestes stehen.

So konnte der Oberst Jürgen Weisgut die Proklamation auf der Freiheit der Burg durchführen. Er überreichte den scheidenden Majestäten ihre Urkunden und Orden und dankte ihnen für das Geleistete des vergangenen Jahres. Er wünschte den neuen Würdenträgern alles Gute für ihr bevorstehendes Regentschaftsjahr und dankte für ihre Bereitschaft, diese Ämter zu bekleiden.

Das Festprogramm:

Pfingstsamstag, 8. Juni: 17.30 Uhr: Antreten auf der Freiheit ohne Gewehr, Abmarsch zum Ständchen für König und Königin; 18.45 Uhr: Festhochamt; 20 Uhr: Großer Zapfenstreich vor dem Ehrenmal; 20.30 Uhr: Festball in der Zehntscheune.

Pfingstsonntag, 9. Juni: 14 Uhr: Antreten auf der Freiheit mit Gewehr, Abholung des Königspaares mit Hofstaat, Festumzug, Vorbeimarsch und Ehrenmalfeier mit Festansprache, Königswalzer in der Zehntscheune; 17 Uhr: Ständchen der Musikzüge in der Zehntscheune; 20.30 Uhr: Festball in der Zehntscheune.

Pfingstmontag, 10. Juni: 10 Uhr: Antreten vor dem Vereinslokal Hausmann, Schützenfrühstück in der Zehntscheune; 14.30 Uhr: Antreten auf der Freiheit mit Gewehr, Einreihung des Kinderkönigspaares mit Gefolge und aller Kinder, Abmarsch zur Abholung des Königspaares und des Hofstaates, anschließend Kinderbelustigung und Königswalzer; 20.30 Uhr: Festball in der Zehntscheune.