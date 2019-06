Pömbsen feiert Schützenfest Fotostrecke

Foto: Dominique Zapfe-Nolte

Die Damen glänzten mit Glitzersteinen und Tüll in zarten Farben und lächelten an der Seite ihrer Offiziere mit der Sonne um die Wette. Jürgen und Eva Bischof, Guido und Elisabeth Kersting, Bernd Menne und Petra Ostmann, Detlef und Astrid Möller sowie Klaus- Jürgen Egeling und Marita Peine folgten dem Königspaar bei den Märschen durch das festlich geschmückte Dorf und nahmen an der Seite des Königspaares die Parade der Schützen, angeführt von den Fahnenabordnungen, ab. Anschließend zog die Schützengemeinde in die Bergdorfhalle ein, um einige schöne Stunden bei Konzertmusik zu verbringen.

Der Schützenfestauftakt am Samstag lief Dank der Entscheidung des Oberst Jörg Bendfeld glücklich und trocken ab. Die Heilige Messe wurde in die Kirche verlegt und direkt anschließend wurde der Große Zapfenstreich auf dem Kirchhof geblasen.

Bereits wieder bei Sonnenschein gab es dann unter den Klängen der örtlichen Musikzüge einen Umzug zum Kriegerehrenmal, um mit der Kranzniederlegung der Toten der Weltkriege zu Gedenken. Das dreitägige Schützenfest verlief bei bester Stimmung und mit guten Besucherzahlen. Die Tanzabende unter den Rhythmen der Showband »Friends« heizten den Feiernden mächtig ein.