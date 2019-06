Von Ellen Waldeyer

Der Roman zählt mittlerweile zu den Spiegel-Bestsellern. Dort betrachtet Berkel seine dramatische Familiengeschichte, die er mit großer Wortgewandtheit erzählt.

Im Roman geht es um die bewegende Geschichte seiner Mutter Sala, die jüdische Wurzeln hat und sich 1932 in den 17-jährigen Otto aus der Arbeiterklasse verliebt. Die Geschichte dieser ungewöhnlichen und gefährlichen Liebe hat Christian Berkel im gefüllten Theatersaal des Gräflichen Parkhotels vorgetragen.

Bewegende Passagen

Er las bewegende Passagen aus dem Roman, die den Zuhörern tragische Bilder vor Augen führten. Durch ausführliche Erklärungen zum Inhalt und den Umständen der damaligen Zeit war es ein Leichtes, ihm durch die verschiedenen Partien des Romans zu folgen.

Annabelle Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff hat den Roman bereits gelesen und ist von dieser ergreifenden Geschichte begeistert. Sie habe das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen können, sagte sie. Für sie sei dieser Roman sehr bedeutsam, da er die deutsche Geschichte wiedergibt und somit für uns alle aktuell sei.

Als Christian Berkel an einer überaus fesselnden Stelle seine Lesung beendete, machte er auf Veränderungen in der Gesellschaft aufmerksam. »Wir kehren derzeit zu alten Fronten zurück und verfallen in das ideologische Zeitalter«, meinte der 61-jährige Schauspieler und forderte, dass wir uns dringend positionieren müssten. Für diese Meinungsäußerung erhielt er viel Zuspruch und sorgte für Gesprächsstoff.