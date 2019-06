Bad Driburg (fsp). Weil er nach Paderborn umzieht, ist Bad Driburgs Stadtheimatpfleger Hermann Großevollmer von seinem Amt zurückgetreten. In der jüngsten Ratssitzung würdigte Bürgermeister Burkhard Deppe die herausragenden Verdienste Großevollmers.

»Hermann Großevollmer hat in den zehn Jahren seines ehrenamtlichen engagierten Wirkens mit viel Leidenschaft und Herzblut als Stadtheimatpfleger viel für Bad Driburg und seine Ortschaften erreicht«, sagte der Bürgermeister. Eine der Aufgaben des Stadtheimatpflegers sei die Koordinierung der Arbeit aller Ortsheimatpfleger. Er kümmere sich um die Identität der Stadt und die Identifikation der Einwohner mit ihrer Heimat, um die Kultur und insbesondere um die Entwicklungshistorie.

So erinnerte der Bürgermeister unter anderem an die Rede des Stadtheimatpflegers im Jahr 2012 zum Volkstrauertag. Im Jahr 2015 sei Hermann Großevollmer Initiator des Tags der westfälischen Geschichte in Bad Driburg gewesen, der damals auch überörtlich Beachtung gefunden habe. Er habe auch verschiedene Publikationen herausgebracht, etwa im Jahrbuch des Kreises Höxter.

Ideengeber

Zudem sei er einer der Ideengeber für einen Moorerlebniswelt, für dessen Realisierung die Stadt und die Touristik GmbH derzeit Gespräche führten.

Ganz besonders und herausragend sei das Stadtgeschichtsbuch anlässlich des 725-jährigen Stadtjubiläums der Stadt Bad Driburg. »Damit hast Du aus Deiner zehnjährigen Tätigkeit als Stadtheimatpfleger etwas Bleibendes hinterlassen«, so der Bürgermeister.

»In den vergangenen zehn Jahren ist viel passiert. Es hat mir große Freude gemacht, das als Stadtheimatpfleger begleiten zu dürfen«, sagte Hermann Großevollmer, der sich beim Rat, der Verwaltung und der Bevölkerung für die Unterstützung in seinem Amt bedankte.