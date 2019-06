Von Reinhold Budde

Landrat Friedhelm Spieker nahm die Ehrungen in der Zehntscheune in Dringenberg vor. »Ich freue mich, so viele Bürger aus den verschiedenen Dörfern und Ortschaften der Städte Bad Driburg, Brakel, Nieheim und Steinheim hier zu begrüßen. Auch in diesem Jahr konnten wir sehen, dass ländliche Regionen dann attraktiv bleiben, wenn die Menschen dort gerne leben und arbeiten. Auch unser Kulturland Kreis Höxter steht für eine hohe Lebensqualität für Jung und Alt und ist die Heimat des Ehrenamtes und des Miteinanders.«

Brückenschlag

Und da sei Dringenberg das Dorf mit den meisten erreichten Punkten. Es biete einen ebenso gelungenen wie zukunftsweisenden Brückenschlag zwischen Historie, Gegenwart und Zukunft. Dies gelte in herausragender Weise für das Historische Rathaus, die Burg und die Zehntscheune als stimmiges Ensemble mit umfassenden Nutzungsfacetten und zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten für Vereine, Kultur und Geschichte, lobte der Landrat die Entscheidung der Jury. Hinzu kämen die Kirche Mariä Geburt, die Schöpfemühle, das Ösetal und die ebenfalls sehenswerte Schonlau-Kapelle

»Dringenberg punktet als Dorf mit einer kreisweit wohl einmaligen Vereinspalette von 36 Vereinen, die fast alle Lebensbereiche und Sparten abdeckt und eine so umfassende Selbst- und Eigenhilfe unter Beweis stellt, die ihresgleichen sucht«, sagte Spieker.

Rundgang

Die anwesenden Teilnehmer der Dörfer und Ortschaften konnten sich auf einem Rundgang vor der Preisverleihung von den Gegebenheiten in Dringenberg überzeugen, fachkundig geführt von Ingrid Pape vom Team »Unser Dorf hat Zukunft« und Ortsheimatpfleger Dieter Legge. Der Weg führte auch vorbei an dem Dorfladen, der im März 2018 eröffnet und zum alltäglichen Treffpunkt der Einwohner wurde.

Freuen darf sich Dringenberg über ein Preisgeld von 2000 Euro als Anerkennung des besonderen bürgerschaftlichen Engagements.

Freuen dürfen sich auch Eversen und Holzhausen (beide Stadt Nieheim). Diese Ortschaften belegen beide den zweiten Platz und erhalten jeweils 1500 Euro.

Rückkehrer-Dorf

Eversen verdient sich die gute Platzierung als Inbegriff eines Rückkehrer-Dorfes für viele junge Familien, die alte Bausubstanz übernommen haben und neu nutzen oder sich in Mehrgenerationenhäusern niederließen. Die Everser punkten mit einer Reihe von Initiativen zum Umwelt- und Naturschutz, wie Bienenwiesen, Blühstreifen, Blühwiesen, 350 Meter Heckenbepflanzung und der Gründung eines Kleintierzuchtvereins zur Pflege von Wiesen und Grünflächen.

Die Ortschaft Holzhausen besteht aus einem reizvollen Ensemble aus Gutsanlage sowie Unterdorf und Oberdorf mit reichhaltigen, vielfältigen und wertvollen Grün- und Baumbeständen. Holzhausen punktet insbesondere mit der bisher trefflich gelungenen und wohl auch weiterhin gelingenden Verbindung von Dorf, Natur und Kultur. Das Dorf erwirbt sich mit den Kulturinitiativen »Voices« und »Wege durch das Land« und anderen Veranstaltungen überregionale Aufmerksamkeit in der Kultur- und Musikszene.

300 Meter Flechthecke

Den dritten Preis (jeweils 1000 Euro) teilen sich Merlsheim und Oeynhausen (beide Stadt Nieheim) sowie Ottenhausen (Stadt Steinheim). Merlsheim konnte überzeugen als Dorf, das sehr reizvoll in Wäldern und einer bewegten Landschaft mit Gut und Ortslage im Tal der Emmer gelegen ist. Ehrenamtliche haben als Initiative für den Umwelt- und Naturschutz mehr als 300 Meter Flechthecke angelegt.

Oeynhausen ist eine wettbewerbserfahrene Dorfgemeinschaft mit einer langen Tradition in der Dorfentwicklung. Oeynhausen bewahrt die lange Tradition heimischer Obstbaumsorten und setzt sich für deren Erhalt ein. Zudem verdient das Dorf eine hohe Wertschätzung für das Projekt Krebsgewässer bei der Umnutzung des ehemaligen Feuerwehrteiches und für die Planungen zum Einsatz von Krebsen im Mühlenbach.

Die Ortschaft Ottenhausen verdient besonderes Lob für seine jahrzehntelangen Aktivitäten und Projekte und sein Durchhaltevermögen als »Dauerläufer der Dorfentwicklung«. Ottenhausen hat sich als sorgende und helfende Ortschaft gegenüber Asylbewerbern nachhaltige Verdienste in der Flüchtlingshilfe erworben. Zudem zeichnet sich das Dorf durch eine höchst bemerkenswerte Radweginitiative aus, die die Nordregion des Kreises Höxter mit den Nachbarn in Lippe in herausragender Weise verbindet und Naturerlebnis und Tourismus somit nachhaltig fördert.

Zwei Sonderpreise

Zwei Sonderpreise mit Geldprämien von jeweils 500 Euro sind an Eichholz (Stadt Steinheim) und Istrup (Stadt Brakel) gegangen. Die Kommission vergab den Preis an Eichholz für die außergewöhnlich hohe Eigenleistung bei Umbau und Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses, des Feuerwehrgerätehauses und der Friedhofskapelle. Der Sonderpreis für Istrup belohnt die Arbeit der beiden Ortschronisten Helmut Don und Wolfgang Kühlewind, die in mehr als fünfjährige Arbeit eine sowohl analoge als auch digitale Ortschronik erstellt haben.

Dorfkind

Man wisse auch, dass bei einem Wettbewerb nicht alle Sieger sein können. Dennoch habe jedes Dorf gewonnen, wenn die Gemeinschaft gestärkt aus dem Wettbewerb hervorgehe, betonte Landrat Friedhelm Spieker. Und Ingrid Pape, die beeindruckend durch den Festabend führte, sagte in ihrer Ansprache: »Ich bin froh, ein Dorfkind zu sein. Und darauf bin ich stolz. Denn wir wissen noch, dass Kühe nicht lila sind und kennen die Natur und unsere Mitbewohner.«