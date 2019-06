In die englische Adelsgesellschaft des 19. Jahrhunderts werden die Zuschauer im Musical »Becky Sharp – Aufstieg einer Mörderin« entführt. Premiere ist am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums St. Xaver. Eine weitere Aufführung ist am Dienstag, 2. Juli, um 19 Uhr. Foto: Gymnasium St. Xaver

Bad Driburg (WB). Der Projektkurs Musik der Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums St. Xaver zeigt am Sonntag, 30. Juni, sowie am Dienstag, 2. Juli, in der Aula der Schule das Musical »Becky Sharp – Aufstieg einer Mörderin«. Beginn ist um 17 beziehungsweise 19 Uhr.

»Ein vielversprechendes Stück, verheißt die Handlung um die skrupellos agierende Hauptfigur Becky Sharp doch schon jetzt äußerste Spannung«, ist sich Hans-Martin Fröhling sicher. Ihm obliegt die Gesamtleitung des Projektes.

Selbst gekümmert

Im England des 19. Jahrhunderts träumt die im Waisenhaus aufgewachsene Becky Sharp vom gesellschaftlichen Aufstieg. Ihre Anstellung als Gouvernante auf dem Anwesen des exzentrischen Baron Crawley scheint als ihr Sprungbrett in die hohe Gesellschaft. Auf ihrem Weg trifft sie auf viele verschiedene Persönlichkeiten, die sie durch ihren Ehrgeiz alle geschickt um den Finger wickelt. Der Aufstieg in den Adel ist nämlich schwieriger als gedacht, wie die skrupellose, junge Frau merken muss: Denn wer hoch hinaus will, kann auch tief fallen…

Um ihr Ziel zu erreichen geht sie sogar über Leichen.

Dabei schlüpfen die 21 Schüler des Projektkurses Musik nicht nur in verschiedenste Rollen, spielen, singen und tanzen, sondern haben sich auch sonst um (fast) alles selbst gekümmert: Kostüme, Requisiten, Bühnenbild, Technik, Choreographien und Regie. Unterstützt werden sie dabei von der Gesangs- und Theaterpädagogin Svenia Koch.

Karten sichern

Das Musical wird sowohl *am Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr als auch am Dienstag, 2. Juli, um 19 Uhr in der Aula des Bad Driburger Gymnasiums St. Xaver aufgeführt. Karten können im Vorverkauf im Sekretariat der Schule (Telefon 05253/4020) und in der Buchhandlung Saabel (Telefon 05253/4569) sowie an der Abendkasse erhältlich im Vorverkauf kostet die Karte für Schüler 5 Euro, für Erwachsene 8 Euro, an der Abendkasse für Schüler 6 Euro und Erwachsene 9 Euro.