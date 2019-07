Von Dennis Pape

Bad Driburg (WB). Mit der Krönung der Majestäten und dem feierlichen Zapfenstreich hat das Schützenfest in Bad Driburg am Freitagabend einen würdevollen Auftakt erlebt. Angesichts des Regenwetters wurde der Start in das Schützenhaus verlegt.

Viele Interessierte warteten am Freitagabend bereits am Bad Driburger Rathaus auf die Krönung und den Zapfenstreich – denn wegen anhaltender Gewitterschauer traten die Schützen erst später an. Dann wurde die Nachricht verkündet: Das Programm findet im Schützenhaus statt.

Schützenfest in Bad Driburg Fotostrecke

Foto: Dennis Pape

Dass die Bürgerschützengilde improvisieren kann, bewies sie an diesem Abend eindrucksvoll. Denn auch im Schützenhaus wurde der Auftakt zum Schützenfest 2019 zu einem würdevollen und emotionalen Höhepunkt. Gekrönt wurden vor vielen Gästen nicht nur das Königspaar Volker und Irina Schadow, sondern auch der Jungschützenkönig Tobias Fehring mit seiner Königin Anna Lena Krüger. Bejubelt wurden darüber hinaus auch Wanderkettenträger Michael Bönnighausen sowie die ersten Kindermajestäten in der Geschichte des Bad Driburger Schützenwesens – Leander Meise und Mirja Versen. Erstmals wird nun bei den Festumzügen am Samstag und Sonntag ein Kinderkönigspaar mitmarschieren.

Für eine besondere Atmosphäre sorgten im Schützenhaus auch die Stadtkapelle Bad Driburg und der Spielmannszug »Alte Kameraden« aus Brenkhausen beim Großen Zapfenstreich.