Von Dennis Pape

Bad Driburg (WB). Royales Flair verbreiteten am Samstag nach dem Königsfrühstück zahlreiche Regenten, Hofstaate und Abordnungen von Gastvereinen auf dem alten Markt in Bad Driburg. Sie wurden im Sternmarsch begleitet von mehreren Kapellen und bejubelt von hunderten Zuschauern in der Innenstadt.