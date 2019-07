Bad Driburg (WB). Mit Live-Musik und unter freiem Himmel – so feiert es sich am besten, insbesondere an lauschigen Sommerabenden. Daher startet die Bad Driburger Touristik GmbH wieder die Konzertreihe »Live in Bad Driburg«, die der Sommerzeit ein Sahnehäubchen aufsetzen will. Auch bei der vierten Auflage werden die Open-Air-Konzerte die Innenstadt wieder in ein kleines Festivalgelände verwandeln. Eröffnet wird die diesjährige Reihe am Donnerstag, 18. Juli, mit einem echten Kracher.