Von Heiko Bulk

Bad Driburg (WB). Mit innovativen Ideen will der Werbering die Innenstadt beleben und die Kunden von der Attraktivität der Bad Driburger Fachgeschäfte überzeugen. Am letzten Wochenende im September ist ein Stadtfest in Planung, das den Namen »Faszination Glas und Wasser« trägt. Dazu öffnet die Innenstadt am Sonntag, 29. September, die Geschäfte.