Natalie Heck ist eine der Patientinnen von Dr. Florian Dietl, die erfolgreich ihre krankhafte Fettsucht angegangen ist: Sie hat 43 Kilogramm Gewicht verloren und berät jetzt andere Betroffene in einer Selbsthilfegruppe in Paderborn, Schloss Neuhaus. Foto: KHWE

Bad Driburg (WB). 140.000 Päckchen Butter: Ungefähr so viel Fett haben etwa 1500 Patienten seit 2010 am Kompetenzzentrum Adipositas am St. Josef-Hospital in Bad Driburg abgenommen. Das entspricht etwa 35 Tonnen Gewichtsverlust. Jetzt startete der 100. Therapiekurs bei Chefarzt Dr. Florian Dietl und seinem kompetenten Team.