Bad Driburg (WB). Der »Schlager Summer« kommt an: Mehr als 2000 Tickets haben Oliver und Cedric Tilly von »Help Events«, die das Festival organisieren, bereits verkauft, wie sie mitteilen. Einige hundert mehr sollen es noch werden, bevor dann am Samstag, 24. August, Anna Maria Zimmermann das musikalische Bühnenprogramm eröffnet.

DJ Ötzi, Eloy de Jong, Sabrina Berger und Maria Voskania (»Deutschland sucht den Superstar«) wollen auf der großen Bühne am Glas Cube im Bad Driburger Ortsteil Herste ebenfalls für Stimmung unter den Festival-Besuchern sorgen.

Einen Tag zuvor wird es einen Heimatabend geben. Er beginnt am Freitag um 18 Uhr (Einlass ist von 17 Uhr an) und steht unter dem Motto: »Gemeinsam feiern für einen guten Zweck«. Für Stimmung sorgen die Band Barbarea, der Musikverein Herste, Special Guests sowie die über die Region hinaus bekannte Rock-Band »Sellotape«. Die siebenköpfige Coverband mit Mitgliedern aus Bad Driburg bietet alles, was man von einer Liveband erwarten kann und ist somit ein Garant für hochkarätige Livemusik.

Spendengelder

Die Spendengelder dieses Abends gehen unter anderem an den Verein Natur und Technik, das innovative MINT-Netzwerk in der Bildungsregion Kreis Höxter sowie an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter. Da der Veranstalter alle Bürger ansprechen möchte, bietet der Biergarten mit mehr als 600 Sitzplätzen auch Service am Tisch sowie eine behindertengerechte Toilettenanlage. Der Eintritt beträgt 15 Euro, im Vorverkauf zehn Euro.

Am Samstag von 17 Uhr an (Einlass 15.30 Uhr) folgt der bereits lang ersehnte Schlager-Summer mit den deutschlandweit bekannten Musikstars DJ Ötzi, Anna-Maria-Zimmermann, Sabrina Berger sowie Eloy de Jong und Maria Voscania. Sie steht auch für eine Autogrammstunde zur Verfügung.

Die Idee der Veranstalter ist eine Stärkung des »Wir-Gefühls«. »Musik ist eine Sprache, die jeder versteht«, wissen die Festivalorganisatoren Oliver und Cedric Tilly von »Help Events«. Das Festival biete den Rahmen dafür, dass sich Menschen begegnen und einander helfen.

Um 17 Uhr eröffnet Anna-Maria Zimmermann das Programm, von etwa 18 Uhr an soll das Bielefelder Schlager-Sternchen Sabrina Berger dem Publikum einheizen. Anschließend übernehmen die DSDS-Teilnehmerin Maria Voskania (19 Uhr) und das ehemalige Boy-Band-Mitglied (»Caught in the Act«) Eloy de Jong (20 Uhr).

Um 21 Uhr tritt mit DJ Ötzi der Haupt-Act des Abends ans Mikrofon. Nach seinem Auftritt will der Bad Driburger DJ Elmar Becker dafür Sorge tragen, dass die Stimmung hoch gehalten wird.

Umweltschutz

Neben der Idee der Gemeinnützigkeit soll bei dem Festival auch ein Zeichen für den Umweltschutz gesetzt werden, so dass ausschließlich wiederverwertbare Becher, Besteck und Teller eingesetzt werden, die das nachhaltige Konzept abrunden.

Ein kostenloser Shuttle-Bus-Service (ab 15 Uhr) sorgt für eine gute Erreichbarkeit des Festival-Geländes. Das Einzelticket für diesen Abend kostet im Vorverkauf 44 Euro, an der Abendkasse 54 Euro. Es gibt auch unterschiedliche Gruppentickets. Jeder Besucher nimmt über die Nummer auf seinem Eintrittsbändchen an einem Gewinnspiel teil.

Gewinnspiel

Als Preise warten ein Gutschein für das Gräfliche Parkhotel im Wert von 60 Euro, ein Kinder- und ein Erwachsenenfahrrad (Rad-Dimension), ein Braukursus für fünf Freunde bei der Detmolder Brauerei sowie ein Pizza-Essen für die ganze Familie im Restaurant Cosmo in Höxter.

Karten für den »Schlager Summer« sind in Bad Driburg bei AMD, bei Rad-Dimension Oliver Gondolf, im Restaurant Mediterran, in der Südstadt-Apotheke und bei der Touristik-GmbH, in Brakel in der WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstelle, im Raiffeisenmarkt und in der »Wunderbar« sowie bei Eventim erhältlich. Die Abendkasse schließt am Samstag, 24. August, zwischen 18 und 18.30 Uhr.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schlager-summer.de.